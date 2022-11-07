Курс підготовки українських військових підтримали понад 10 союзників – посол Великобританії

10:57 07 листопада Київ, Україна

Програму підготовки українських військовослужбовців, яку запропонувала Великобританія, підтримали вже понад 10 країн Заходу.



Про це заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Результат, який я вважаю справді значущим, - це кількість країн, які підтримали програму тренувань. Це до восьми країн, які є фантастичним альянсом із Європи, а також Нова Зеландія, Австралія, США, Канада", - зазначила чиновник.

За словами Сіммонс, союзники бачать ефективність і швидкість, з якою українські військові, які приїжджають і проходять підготовку, опановують нові знання та навички.

"Навчання буде продовжуватися, поки ми не досягнемо цієї мети. Вже йдеться про те, як це може розвиватися, зокрема, де ще можуть проходити тренування, а також складніші рівні підготовки. Але для того, щоб забезпечити базову підготовку для людей, які раніше її не проходили, це справді добре", - сказала дипломатка.

Вона також додала, що тренування у Великій Британії пройшли вже 6 тисяч українських військових.



Сіммонс зазначила, що Велика Британія є другим найбільшим спонсором підтримки України після США. Вона нагадала, що близько 4 тижнів тому королівство надало Україні системи ППО та більше артилерії, при цьому постійно розглядаючи, як ще більше посилити підтримку України. Дипломатка наголосила, що британська військова допомога Україні сягає 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2,6 мільярда доларів — ред.).