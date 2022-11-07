Курс підготовки українських військових підтримали понад 10 союзників – посол Великобританії

Програму підготовки українських військовослужбовців, яку запропонувала Великобританія, підтримали вже понад 10 країн Заходу.
Про це заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.
Про це заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.
За словами Сіммонс, союзники бачать ефективність і швидкість, з якою українські військові, які приїжджають і проходять підготовку, опановують нові знання та навички.
Вона також додала, що тренування у Великій Британії пройшли вже 6 тисяч українських військових.
Сіммонс зазначила, що Велика Британія є другим найбільшим спонсором підтримки України після США. Вона нагадала, що близько 4 тижнів тому королівство надало Україні системи ППО та більше артилерії, при цьому постійно розглядаючи, як ще більше посилити підтримку України. Дипломатка наголосила, що британська військова допомога Україні сягає 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2,6 мільярда доларів — ред.).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі