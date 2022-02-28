Куріння електронних сигарет в громадських місцях може опинитися під забороною

Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що забороняє куріння електронних сигарет в громадських місцях.
Автори документа відзначають, що сьогодні в Україні критична проблема поширеності куріння серед дітей і молоді. Згідно з дослідженнями, 18,4% дітей 13-15 років користуються електронними сигаретами (22,6% юнаків і 14% дівчат), а коли-небудь пробували курити електронні сигарети 40% дітей цієї вікової групи.
Законопроєкт про внесення змін до законодавства з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну передбачає:
Законопроєкт про внесення змін до законодавства з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну передбачає:
- заборону куріння електронних приладів в громадських та на робочих місцях;
- заборону реклами пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, в ЗМІ та в Інтернеті, продажу тютюнових виробів і рідин з ароматизаторами;
- заборону рекламної викладки в місцях продажів;
- 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет повинні займати медичні попередження про шкоду такого куріння;
- на 24 місяці відкладено набрання чинності норми закону щодо медичних попереджень;
- на пів року відстрочена заборона (після набуття закону чинності) на куріння електронних сигарет в громадських місцях.
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