Куріння електронних сигарет в громадських місцях може опинитися під забороною

17:00 01 червень Київ, Україна

Рада прийняла в першому читанні законопроєкт , що забороняє куріння електронних сигарет в громадських місцях.

Автори документа відзначають, що сьогодні в Україні критична проблема поширеності куріння серед дітей і молоді. Згідно з дослідженнями, 18,4% дітей 13-15 років користуються електронними сигаретами (22,6% юнаків і 14% дівчат), а коли-небудь пробували курити електронні сигарети 40% дітей цієї вікової групи.



Законопроєкт про внесення змін до законодавства з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну передбачає: