Культурна спадщина: Україна повідомила в Гаагу про злочини в анексованому Криму

15:51 12 серпня Київ, Україна

Генпрокуратура України направила в міжнародний кримінальний суд звіт про злочини РФ проти культурної спадщини в Криму.

Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедиктова в Facebook у четвер, 12 серпня.



ОГП спільно з експертами з міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права зібрали масив доказів широкомасштабного присвоєння і руйнування об'єктів культурної спадщини Криму, що не виправдано військовою необхідністю і здійснюється в незаконний спосіб і безцільно.



Як підкреслила Венедиктова, культурні цінності, що знаходяться в музеях АР Крим та Севастополя, а також культурна спадщина, розташована на території півострова, є власністю України, національним багатством, невіддільною складовою національного культурного надбання та охороняються як національним законодавством, так і міжнародним правом.

"Це тонкі матерії, але дуже значущі для самоідентичності нашої країни. Ми передаємо докази експропріації і руйнування цих цінностей, щоб Міжнародний кримінальний суд долучив їх до свого розслідування, яке, сподіваємося, вже найближчим часом може початися. У документі наведено докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини: Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора;

Історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї - Ханський палац, Чуфут-Кале;

Кримська астрофізична обсерваторія; Вежа Костянтина і Докова вежа в м. Феодосія;

Церква Іоанна Предтечі в м Керч. Викладено в інформповідомленнях також численні випадки незаконних археологічних розкопок і модифікацій культурних цінностей на тимчасово окупованій території півострова Крим, зокрема, поселень Кермен-Бурун і Сіваг-Кермен. Також в інформаційному повідомленні детально описано інші форми вчинення злочинів з боку офіційної влади РФ і окупаційної влади півострова Крим. Серед них: незаконний обіг предметів культури, злочинна недбалість в процесі так званої "реставрації" об'єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема, розкопок місць поховань та курганів, їхнє руйнування і пограбування, а також переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території", - додала генпрокурорка.





За словами Венедиктової, десятки об'єктів культурної спадщини України та людства було знищено внаслідок будівництва так званої траси Таврида - це траса Керч-Севастополь і шляхопроводи в Севастополі, що разом з будівництвом Кримського моста відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН сприяє подальшій мілітаризації півострова.