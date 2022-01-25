Кулебу цікавить ставлення білоруської опозиції до України та російської агресії

15:43 09 вересень Київ, Україна

МЗС хоче почути, як білоруська опозиція бачить подальший розвиток відносин з нашою країною, а також що думає про російську агресію проти України.

"Я хочу побачити, хочу почути... позицію білоруської опозиції щодо подальшого розвитку відносин з Україною. Я нічого на цю тему не чув. Я тільки чув заяви пані Тихановської про Крим, вона сказала, що не володіє інформацією, що там насправді сталося у 2014 році, і коли вона стане президентом, то вона обов'язково з'ясує, що там сталося, і визначить свою позицію. Я знаю, як пан Латушко діяв, коли був послом Білорусі при ЮНЕСКО, при розгляді питань, пов'язаних з незаконною окупацією Криму Росією та системним порушенням прав людини на півострові", - сказав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

За його словами, білоруський дипломат діяв не так, як очікувала б українська сторона від сусідньої та дружньої країни.

"Тому я зараз чую багато заяв лідерів білоруської опозиції про їхнє ставлення до Росії, і це, до речі, дуже позитивні заяви - всі вони розраховують на дружні відносини з Росією. Було б дуже корисно, якби вони висловили своє ставлення до України, про те, як вони будуть оцінювати та ставитися до російської агресії проти нашої держави, до незаконної окупації українських територій. Це дуже прості заяви, які можуть прозвучати та стати чітким сигналом для України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Світлана Тихановська заявила, що тимчасово окупований Крим "відійшов іншій державі" з порушенням міжнародних законів.