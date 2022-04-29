Кулеба заявив про необхідність створення посади спецпредставника ЄС в Криму

08:32 01 грудня Київ, Україна

Євросоюз - вірний партнер України і підтримує нашу країну з моменту анексії Криму та окупації Донбасу, але як і в будь-якій справі, ще є "простір для поліпшень".

Про це в інтерв'ю виданню Anadolu розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Хотілося б, щоб була введена посада спеціального представника ЄС у Криму. Тому що ці кризи, які відбуваються навіть не в безпосередній близькості від Європи, вони [також] відбуваються в Європі, і вони заслуговують на особливу увагу", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України повідомив, що Росія систематично пригнічує меншини і будь-які групи, які не згодні з російською окупацією Криму.

"Росія русифікує Крим. Кримськотатарський Меджліс - представницький орган - заборонений. Навчання українською мовою доступне тільки 0,2% школярів Криму. Все це є явним порушенням міжнародного гуманітарного права", - підкреслив міністр.

Він також впевнено висловився щодо повернення Криму: "Я абсолютно впевнений, що Росія кінець кінцем піде з Криму, Україна поверне собі суверенітет, кримські татари повернуться на півострів і будуть насолоджуватися життям на рідній землі".