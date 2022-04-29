Кулеба заявив про необхідність створення посади спецпредставника ЄС в Криму

Євросоюз - вірний партнер України і підтримує нашу країну з моменту анексії Криму та окупації Донбасу, але як і в будь-якій справі, ще є "простір для поліпшень".
Про це в інтерв'ю виданню Anadolu розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Глава МЗС України повідомив, що Росія систематично пригнічує меншини і будь-які групи, які не згодні з російською окупацією Криму.
Він також впевнено висловився щодо повернення Криму: "Я абсолютно впевнений, що Росія кінець кінцем піде з Криму, Україна поверне собі суверенітет, кримські татари повернуться на півострів і будуть насолоджуватися життям на рідній землі".
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