Кулеба заявив, що підстав не довіряти німецькій лабораторії немає

12:51 04 вересень Київ, Україна

Сьогодні на брифінгу Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив позицію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він вважає, що проти РФ повинні бути вжиті заходи.



За його словами, немає підстав не довіряти німецькій лабораторії, яка встановила отруєння Навального. А здатність Росії на такі дії він вважає цілком вірогідною.



"Для них не існує кордонів, коли їм треба когось отруїти... Це відбувається по всьому світу", - заявив він.



Кулеба заявив, що цей злочин не повинен залишитися безкарним.



"Україна виходить з того, що зараз наші партнери і всі ті, хто опонують політиці РФ, повинні залучити дієвий механізм впливу на цю країну, включно із застосуванням санкцій та переглядом політики щодо будівництва газопроводу Північний потік-2", - заявив він.



Як повідомлялося, 2 вересня Берлін оголосив, що в організмі Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи Новачок. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що сумнівів в результатах експертизи немає. Вона назвала те, що трапилося з Навальним - спробою змусити його замовкнути та зажадала від Москви пояснень. У РФ це назвали втручанням у внутрішні справи.





