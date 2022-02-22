Кулеба висловив нерозуміння щодо проведення саміту НАТО без України

19:59 26 травень Київ, Україна

Дмитро Кулеба висловив нерозуміння ситуації ігнорування участі України в саміті НАТО, який стартує 14 червня і безпосередньо стосується проблем України.

Про це він сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід.

"Ми розуміємо бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність, приклади таких самітів були, зокрема, в 2017 році в Брюсселі. Але, якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти України в Чорноморському регіоні і проти членів Альянсу, я маю на увазі останні результати розслідування в Чеській Республіці. Цього ми зрозуміти не можемо, як можна не знайти формат участі України в саміті в цьому році", - сказав Кулеба.

Він додав, що для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей НАТО не перетворилася на політику "годування обіцянками".



"Безумовно, ми вдячні нашим партнерам з НАТО за постійне підтвердження політики відкритих дверей на основі рішення Бухарестського саміту 2008 року, але відтоді пройшло вже 13 років, і жодного кроку до виконання цього рішення не було зроблено. І коли нам в Україні іноді дорікають, що у нас занадто повільні деякі реформи, то що тоді вже говорити про прийняття і реалізацію рішень Альянсу, які 13 років припадають пилом. Для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей не перетворилася на політику годування обіцянками", - підкреслив глава МЗС.



"Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія, врешті-решт, стануть членами НАТО, і наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ, то важко уявити кращий і більш важливий момент для прийняття таких рішень, ніж 2021 рік", - додав Кулеба.