Кулеба висловив нерозуміння щодо проведення саміту НАТО без України

Дмитро Кулеба висловив нерозуміння ситуації ігнорування участі України в саміті НАТО, який стартує 14 червня і безпосередньо стосується проблем України.
Про це він сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід.
Він додав, що для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей НАТО не перетворилася на політику "годування обіцянками".
"Безумовно, ми вдячні нашим партнерам з НАТО за постійне підтвердження політики відкритих дверей на основі рішення Бухарестського саміту 2008 року, але відтоді пройшло вже 13 років, і жодного кроку до виконання цього рішення не було зроблено. І коли нам в Україні іноді дорікають, що у нас занадто повільні деякі реформи, то що тоді вже говорити про прийняття і реалізацію рішень Альянсу, які 13 років припадають пилом. Для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей не перетворилася на політику годування обіцянками", - підкреслив глава МЗС.
"Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія, врешті-решт, стануть членами НАТО, і наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ, то важко уявити кращий і більш важливий момент для прийняття таких рішень, ніж 2021 рік", - додав Кулеба.
"Безумовно, ми вдячні нашим партнерам з НАТО за постійне підтвердження політики відкритих дверей на основі рішення Бухарестського саміту 2008 року, але відтоді пройшло вже 13 років, і жодного кроку до виконання цього рішення не було зроблено. І коли нам в Україні іноді дорікають, що у нас занадто повільні деякі реформи, то що тоді вже говорити про прийняття і реалізацію рішень Альянсу, які 13 років припадають пилом. Для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей не перетворилася на політику годування обіцянками", - підкреслив глава МЗС.
"Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія, врешті-решт, стануть членами НАТО, і наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ, то важко уявити кращий і більш важливий момент для прийняття таких рішень, ніж 2021 рік", - додав Кулеба.
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