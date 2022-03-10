Кулеба зустрінеться з Лавровим завтра: порядок денний

12:06 09 березень Київ, Україна

У Туреччині відбудуться переговори глав міністерств закордонних справ України та Росії.

На столі переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Туреччині - припинення бойових дій та виведення російських сил з території України.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Так, на уточнююче питання щодо дати зустрічі міністр відповів, що вона відбудеться "завтра".
"На столі - припинення бойових дій та виведення російських сил з території України. Говорити треба, бо війна продовжується, війну треба припинити, треба зберегти українські життя, українські міста", - сказав дипломат.
"Але говорити - не означає здаватися. Ніхто здаватися не буде, послухаємо, що скаже пан Лавров, дамо йому гідну відповідь", - додав він.
Напередодні Кулеба підтвердив, що незабаром має зустрітися із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Туреччині.