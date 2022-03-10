Кулеба зустрінеться з Лавровим завтра: порядок денний

У Туреччині відбудуться переговори глав міністерств закордонних справ України та Росії.
На столі переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Туреччині - припинення бойових дій та виведення російських сил з території України.
На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Так, на уточнююче питання щодо дати зустрічі міністр відповів, що вона відбудеться "завтра".
На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Так, на уточнююче питання щодо дати зустрічі міністр відповів, що вона відбудеться "завтра".
Напередодні Кулеба підтвердив, що незабаром має зустрітися із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Туреччині.
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