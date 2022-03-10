Кулеба зустрінеться з Лавровим завтра: порядок денний

12:06 09 березень Київ, Україна

У Туреччині відбудуться переговори глав міністерств закордонних справ України та Росії.





На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Так, на уточнююче питання щодо дати зустрічі міністр відповів, що вона відбудеться "завтра". На столі переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Туреччині - припинення бойових дій та виведення російських сил з території України.На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.Так, на уточнююче питання щодо дати зустрічі міністр відповів, що вона відбудеться "завтра".

"На столі - припинення бойових дій та виведення російських сил з території України. Говорити треба, бо війна продовжується, війну треба припинити, треба зберегти українські життя, українські міста", - сказав дипломат.

"Але говорити - не означає здаватися. Ніхто здаватися не буде, послухаємо, що скаже пан Лавров, дамо йому гідну відповідь", - додав він.

Напередодні Кулеба підтвердив, що незабаром має зустрітися із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Туреччині.