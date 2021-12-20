Кулеба зустрівся із Верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин

18:36 03 грудень Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кайратом Абдрахмановим на полях 28-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі.

Міністр запевнив, що забезпечення прав національних меншин та подальший розвиток демократичних інститутів залишаються серед пріоритетів України. Українська сторона продовжуватиме тісну та конструктивну співпрацю з Верховним комісаром у сфері компетенції його Офісу.

Дмитро Кулеба привернув увагу Кайрата Абдрахманова до погіршення ситуації, що продовжується, із забезпеченням прав і свобод жителів тимчасово окупованого РФ Криму, у тому числі масових і системних переслідувань представників кримськотатарського народу, етнічних українців та інших незгодних зі спробою анексії Криму.

Дмитро Кулеба особливо наголосив на важливості залучення Верховного комісара у справах національних меншин до спільних зусиль зі звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України — політичних ув'язнених.

Дмитро Кулеба висловив подяку Офісу ВКНМ за експертну допомогу представникам органів влади України у їхній роботі з розробки проєкту закону про національні спільноти.