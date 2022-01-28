Кулеба зустрівся з главою ВТО ООН

Дмитро Кулеба зустрівся з Генеральним секретарем Всесвітньої туристичної організації ООН Зурабом Пололікашвілі, сторони обговорили проблеми та перспективи туристичної галузі.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ в п'ятницю, 11 вересня.
Про що розмовляли?
Кулеба і Пололікашвілі обговорили наслідки пандемії коронавірусу для туристичної галузі, а також її адаптацію до нових постковідних реалій.
За словами Кулеби, пандемія дала важливий імпульс внутрішньому туризму і пробудила інтерес людей до подорожей в межах власної країни.
У свою чергу Пололікашвілі зазначив, що цей тренд, дійсно, спостерігається повсюдно, і ВТО бачить в ньому нові можливості для глобального розвитку внутрішнього, а також сільського туризму.
Міжнародний туристичний форум в Україні
Глава МЗС України запропонував провести в Україні міжнародний туристичний форум Всесвітньої туристичної організації, присвячений, зокрема, тематиці внутрішнього та зеленого туризму в країнах світу.
Про що розмовляли?
Кулеба і Пололікашвілі обговорили наслідки пандемії коронавірусу для туристичної галузі, а також її адаптацію до нових постковідних реалій.
За словами Кулеби, пандемія дала важливий імпульс внутрішньому туризму і пробудила інтерес людей до подорожей в межах власної країни.
У свою чергу Пололікашвілі зазначив, що цей тренд, дійсно, спостерігається повсюдно, і ВТО бачить в ньому нові можливості для глобального розвитку внутрішнього, а також сільського туризму.
Міжнародний туристичний форум в Україні
Глава МЗС України запропонував провести в Україні міжнародний туристичний форум Всесвітньої туристичної організації, присвячений, зокрема, тематиці внутрішнього та зеленого туризму в країнах світу.
Український міністр вважає, що чекати закінчення пандемії не варто. Зараз, на його думку, важливо перетворювати туристичну сферу з урахуванням її впливу на світову економіку.
Міністр запросив Генерального секретаря відвідати Україну з візитом.
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