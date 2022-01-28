Кулеба зустрівся з главою ВТО ООН

14:46 11 вересень Київ, Україна

Дмитро Кулеба зустрівся з Генеральним секретарем Всесвітньої туристичної організації ООН Зурабом Пололікашвілі, сторони обговорили проблеми та перспективи туристичної галузі.





Про що розмовляли?

Кулеба і Пололікашвілі обговорили наслідки пандемії коронавірусу для туристичної галузі, а також її адаптацію до нових постковідних реалій.



За словами Кулеби, пандемія дала важливий імпульс внутрішньому



У свою чергу Пололікашвілі зазначив, що цей тренд, дійсно, спостерігається повсюдно, і ВТО бачить в ньому нові можливості для глобального розвитку внутрішнього, а також сільського туризму.



Міжнародний туристичний форум в Україні

Глава МЗС України запропонував провести в Україні міжнародний туристичний форум Всесвітньої туристичної організації, присвячений, зокрема, тематиці внутрішнього та зеленого туризму в країнах світу. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ в п'ятницю, 11 вересня.Кулеба і Пололікашвілі обговорили наслідки пандемії коронавірусу для туристичної галузі, а також її адаптацію до нових постковідних реалій.За словами Кулеби, пандемія дала важливий імпульс внутрішньому туризму і пробудила інтерес людей до подорожей в межах власної країни.У свою чергу Пололікашвілі зазначив, що цей тренд, дійсно, спостерігається повсюдно, і ВТО бачить в ньому нові можливості для глобального розвитку внутрішнього, а також сільського туризму.Глава МЗС України запропонував провести в Україні міжнародний туристичний форум Всесвітньої туристичної організації, присвячений, зокрема, тематиці внутрішнього та зеленого туризму в країнах світу.

"Не сумніваюся, що Україна стане новою територією на карті світового туризму, яку іноземці із задоволенням відкриють для себе, як щось нове. Розвиток внутрішнього туризму є пріоритетом Президента Володимира Зеленського та Уряду України. Я хочу, щоб ми з'єднали зусилля по ВТО для досягнення цієї мети", - зазначив Кулеба.

Український міністр вважає, що чекати закінчення пандемії не варто. Зараз, на його думку, важливо перетворювати туристичну сферу з урахуванням її впливу на світову економіку.



Міністр запросив Генерального секретаря відвідати Україну з візитом.