Кулеба зустрівся з главами МЗС країн Балтії

12:41 15 квітень Київ, Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з колегами з Естонії, Литви і Латвії, сторони обговорили загострення ситуації в Україні.



Кулеба нагадав, що Росія значно наростила кількість військової техніки біля кордонів України і сказав: "Не дочекаєтеся, ми не боїмося".

Також Кулеба звернувся до Євросоюзу. "Що може бути зроблено? Багато що. Починаючи від чітких заяв і меседжів про те, що Україна - це частина Західного світу, і західні партнери не кинуть Україну наодинці, накладання нових економічних санкцій на Росію в разі, якщо вона вирішить загострити ситуацію, надати Україні достатню підтримку, щоб підвищити нашу обороноздатність. Також кожна країна має свій пакет роботи з Росією, в тому, що зацікавлена Росія, тому навіть на двосторонньому рівні можна переконати Росію деескалувати", - сказав він.

Міністр назвав "червону лінію" в діях РФ. "Червона лінія - це межа. Якщо РФ перетинає кордон, тоді вона повинна понести наслідки", - заявив він.

"Але я вважаю, що дипломатичні засоби, включно з сьогоднішнім візитом, допоможуть нам запобігти цій ситуації. Сподіваюся на те, що ми зможемо відновити свою територіальну цілісність і повернути і Крим, і схід України", - додав Кулеба.

Він підкреслив, що всі дії зараз спрямовані на те, щоб демотивувати Росію від подальшого загострення ситуації.

"На цьому фокусується дипломатія, і ці дії відбуваються на всіх рівнях: на двосторонніх, багатосторонніх, регіональних. Я із задоволенням можу відзначити, що на відміну від 2014 року Захід цього разу, в 2021 році, не зволікає і не втрачає часу для того, щоб чітко і впевнено відреагувати на дії Росії", - сказав Кулеба.

У свою чергу, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що РФ є єдиною стороною, яка повинна знизити напругу в конфлікті з Україною. Він зазначив, що в України є друзі і партнери, які можуть підтримати її.

"Україна має рацію в юридичному і моральному планах. І ми наполягали на цьому в міжнародних організаціях", - зазначив латвійський міністр.

Відзначимо, за останні декілька тижнів Кулеба провів телефонні розмови з безліччю колег з різних країн на тему ситуації на Донбасі і військової активності Росії.