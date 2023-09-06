Кулеба: відновлення зернової ініціативи має бути чесним, без шантажу росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив думку, що поновлення Чорноморської зернової ініціативи має відбуватися на основі чесних домовленостей, а не під тиском чи через забаганки росії.
Ця заява була подана у зв'язку із зустріччю президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, та російського лідера володимира путіна, в Сочі 4 вересня.
Кулеба підкреслив, що хоча деякі країни можуть проводити зустрічі без участі України, це не означає, що Україна не має права на свій голос у цьому питанні. Він зазначив, що нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідав Київ, і з ним відбулася продуктивна розмова. Кулеба також наголосив на важливості розвитку альтернативного морського коридору для забезпечення безпеки та стабільності поставок.
Міністр висловив переконання, що Україна продовжить розвивати альтернативні морські коридори, незважаючи на вихід росії з Чорноморської зернової ініціативи. Він наголосив, що росія не мала законних та політичних підстав для свого рішення вийти з цієї угоди і що не можна йти на поступки за таких умов.
Нарешті Кулеба зазначив, що незабаром президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Ердоганом і обговорить результати зустрічі в Сочі, якщо такі є.
Ця заява була подана у зв'язку із зустріччю президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, та російського лідера володимира путіна, в Сочі 4 вересня.
Кулеба підкреслив, що хоча деякі країни можуть проводити зустрічі без участі України, це не означає, що Україна не має права на свій голос у цьому питанні. Він зазначив, що нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідав Київ, і з ним відбулася продуктивна розмова. Кулеба також наголосив на важливості розвитку альтернативного морського коридору для забезпечення безпеки та стабільності поставок.
Міністр висловив переконання, що Україна продовжить розвивати альтернативні морські коридори, незважаючи на вихід росії з Чорноморської зернової ініціативи. Він наголосив, що росія не мала законних та політичних підстав для свого рішення вийти з цієї угоди і що не можна йти на поступки за таких умов.
Нарешті Кулеба зазначив, що незабаром президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Ердоганом і обговорить результати зустрічі в Сочі, якщо такі є.
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