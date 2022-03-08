Кулеба в Берліні обговорив з німецькими чиновниками загрози Північного потоку - 2

08:30 09 червень Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба знаходиться з офіційним візитом в Берліні. У перший день глава зовнішньополітичного відомства зустрівся з низкою чиновників.

Про це повідомляє МЗС України.

"Глава української дипломатії 8 червня провів сім зустрічей з вищими посадовими особами Німеччини, серед яких президент Бундестагу Вольфганг Шойбле, віцеканцлер, федеральний міністр фінансів Олаф Шольц, зовнішньополітичний радник федерального канцлера Ян Гекер, голови комітетів Бундестагу у закордонних справах та з питань ЄС Норберт Рьотген і Гюнтер Кріхбаум", - говориться в повідомленні.

Кулеба приділив основну увагу протидії загрозам з боку РФ і важливості врахування ключовими німецькими політичними партіями інтересів України в своїх виборчих програмах і майбутній коаліційній угоді.





Європейське майбутнє України стало ключовою темою переговорів міністра з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, головами Комітету Бундестагу у закордонних справах та з питань ЄС Норбертом Рьотгеном і Гунтером Кріхбаумом.

Кулеба висловив подяку за підтримку Німеччиною європейської інтеграції України. Він також звернувся до Вольфганга Шойбле з проханням особисто сприяти визнанню Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.



Міністр обговорив подальшу фінансово-технічну допомогу в процесі реформ в Україні на зустрічі з віцеканцлером, федеральним міністром фінансів Німеччини Олафом Шольцем.



Зміцнення енергетичного партнерства між Україною та ФРН перебувало в центрі уваги на зустрічі з державним секретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом.

"Окремою темою стали загрози російського газопроводу Північний потік-2. Дмитро Кулеба в черговий раз підкреслив, що цей проєкт не тільки підриває енергетичну безпеку України та Європи, а й розколює союзників, тому Україна продовжує виступати проти його запуску", - йдеться в повідомленні.

Міністр також зустрівся з державним секретарем, керівником відомства федерального президента Німеччини Штефаном Штайнляйном.



На закінчення Дмитро Кулеба провів переговори із зовнішньополітичним радником Федерального канцлера Яном Гекером, двома ключовими темами яких стали загрози Північного потоку-2 і подальше функціонування Нормандського формату.

«В перший день візиту в Берлін я провів важкі переговори щодо Північного потоку-2 і Нормандського формату. В обох випадках діє правило: ніщо остаточно не узгоджено, поки все не узгоджено. Але атмосфера була конструктивною. Німеччина - це друг, який дуже допоміг Україні, і з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми», - заявив Кулеба.

У другий день візиту, 9 червня, заплановані переговори Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ ФРН Хайко Маасом, федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Гердом Мюллером, а також зустрічі з керівництвом провідних німецьких політичних партій.