Кулеба в Берліні обговорив з німецькими чиновниками загрози Північного потоку - 2

Глава МЗС України Дмитро Кулеба знаходиться з офіційним візитом в Берліні. У перший день глава зовнішньополітичного відомства зустрівся з низкою чиновників.
Про це повідомляє МЗС України.
Кулеба приділив основну увагу протидії загрозам з боку РФ і важливості врахування ключовими німецькими політичними партіями інтересів України в своїх виборчих програмах і майбутній коаліційній угоді.
Європейське майбутнє України стало ключовою темою переговорів міністра з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, головами Комітету Бундестагу у закордонних справах та з питань ЄС Норбертом Рьотгеном і Гунтером Кріхбаумом.
Кулеба висловив подяку за підтримку Німеччиною європейської інтеграції України. Він також звернувся до Вольфганга Шойбле з проханням особисто сприяти визнанню Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.
Міністр обговорив подальшу фінансово-технічну допомогу в процесі реформ в Україні на зустрічі з віцеканцлером, федеральним міністром фінансів Німеччини Олафом Шольцем.
Зміцнення енергетичного партнерства між Україною та ФРН перебувало в центрі уваги на зустрічі з державним секретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом.
Міністр також зустрівся з державним секретарем, керівником відомства федерального президента Німеччини Штефаном Штайнляйном.
На закінчення Дмитро Кулеба провів переговори із зовнішньополітичним радником Федерального канцлера Яном Гекером, двома ключовими темами яких стали загрози Північного потоку-2 і подальше функціонування Нормандського формату.
У другий день візиту, 9 червня, заплановані переговори Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ ФРН Хайко Маасом, федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Гердом Мюллером, а також зустрічі з керівництвом провідних німецьких політичних партій.
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