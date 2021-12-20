Кулеба: Україна не бюро задоволення "хотелок"

17:37 13 липень Київ, Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на вимоги Росії щодо Донбасу і підкреслив, що Україна, як незалежна держава буде приймати ті закони, які вважає потрібними.



Той факт, за словами міністра, що Росію не влаштовують положення законів України, є проблемою Росії.

"Коли Росію не влаштовує становище якогось закону України або законопроекту України, то це проблема Росії, а не України. Ми незалежна держава і будемо приймати ті закони, які вважаємо потрібними ", - переконав Кулеба.

Чиновник підкреслив, що Україна діє згідно з міжнародним законодавством, а не по вказівці будь-якої країни.

"Ми поважаємо свої міжнародні зобов'язання і завжди корелюючи наше законодавство до міжнародних зобов'язань, але жодна країна не буде нам вказувати, яким повинен бути закон. У нас не бюро задоволення "хотелок" будь-яких країн ", - сказав він.

В Україні, за словами міністра, вже багато років поспіль реалізовується глибинна реформа децентралізації, в рамках якої приймаються акти законодавства, вносяться зміни до Конституції, і саме в рамках цього процесу можуть розглядатися повноваження на даний момент окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Що стосується безпосередньо згадки так званих" ОРДЛО "в Конституції, для нас це неприйнятно, і ми відверто про це говоримо з нашими партнерами", - підкреслив Кулеба.

Більш того, глава МЗС відзначив, що Україна розраховує на те, що РФ займе конструктивну, відповідальну позицію щодо Мінських угод і почне з повного і всеосяжне припинення вогню.

"Будь-які спроби перекрутити Мінські домовленості, інтерпретувати їх таким чином, щоб реінтеграція відбулася на російських умовах, заздалегідь приречені на провал. Ми дуже сильно розраховуємо на те, що Росія займе конструктивну, відповідальну позицію щодо Мінських угод і почне з першого і найважливішого правила, закріпленого в них, це повне і всеосяжне припинення вогню. Точка ", - відрізав чиновник.

Він також звинуватив Росії в перекладанні відповідальності на українську сторону, маючи на увазі Мінські угоди.

"А ставити Мінські угоди з ніг на голову і починати вимагати якісь політичні реформи в Україні, трансформації перш, ніж виконувати всі інші пункти, це в буквальному сенсі перекладання відповідальності" з хворої голови на здорову ", - додав він.

Більш того, Кулеба назвав неприйнятними заяви представника Росії в Тристоронньої контактній групі Бориса Гризлова на засіданні ТКГ про те, що на території України створені два додаткових держави. Також він пообіцяв, що підніме це питання перед міністрами закордонних справ країн-учасниць Нормандського формату.