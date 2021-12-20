Кулеба: Україна не бюро задоволення "хотелок"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на вимоги Росії щодо Донбасу і підкреслив, що Україна, як незалежна держава буде приймати ті закони, які вважає потрібними.
Той факт, за словами міністра, що Росію не влаштовують положення законів України, є проблемою Росії.
Чиновник підкреслив, що Україна діє згідно з міжнародним законодавством, а не по вказівці будь-якої країни.
В Україні, за словами міністра, вже багато років поспіль реалізовується глибинна реформа децентралізації, в рамках якої приймаються акти законодавства, вносяться зміни до Конституції, і саме в рамках цього процесу можуть розглядатися повноваження на даний момент окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.
Більш того, глава МЗС відзначив, що Україна розраховує на те, що РФ займе конструктивну, відповідальну позицію щодо Мінських угод і почне з повного і всеосяжне припинення вогню.
Він також звинуватив Росії в перекладанні відповідальності на українську сторону, маючи на увазі Мінські угоди.
Більш того, Кулеба назвав неприйнятними заяви представника Росії в Тристоронньої контактній групі Бориса Гризлова на засіданні ТКГ про те, що на території України створені два додаткових держави. Також він пообіцяв, що підніме це питання перед міністрами закордонних справ країн-учасниць Нормандського формату.
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