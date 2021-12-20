Кулеба спрогнозував найгірший сценарій наслідків від дій Росії

14:32 30 листопад Київ, Україна





Україна - не член організації, але Дмитра Кулебу запросили до участі в нарадах представників тридцяти країн Північноатлантичного альянсу 30 листопада - 1 грудня в латвійській столиці.



На зустрічі очікують, що державний секретар США Ентоні Блінкен надасть союзникам та партнерам додаткові дані американської розвідки, які спричинили гучні застереження з Вашингтона про нове стягування російських збройних сил в Україну.



Про занепокоєння намірами Росії та підтримку суверенітету та територіальної цілісності України останнім часом окремо заявляли також Франція, Німеччина та інші країни та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Ризі український глава МЗС Дмитро Кулеба попередив міжнародне співтовариство про агресивні дії Росії, які загрожують Україні та дестабілізують Європу.Україна - не член організації, але Дмитра Кулебу запросили до участі в нарадах представників тридцяти країн Північноатлантичного альянсу 30 листопада - 1 грудня в латвійській столиці.На зустрічі очікують, що державний секретар США Ентоні Блінкен надасть союзникам та партнерам додаткові дані американської розвідки, які спричинили гучні застереження з Вашингтона про нове стягування російських збройних сил в Україну.Про занепокоєння намірами Росії та підтримку суверенітету та територіальної цілісності України останнім часом окремо заявляли також Франція, Німеччина та інші країни та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.



«У нас немає ясності щодо намірів (Росії), але ми знаємо, що поблизу України є незвичайна концентрація російських збройних сил... Ми бачимо важке озброєння, підрозділи бронетехніки, безпілотну авіацію, електронні засоби ведення війни та десятки тисяч готових до бойових дій російських солдатів», - сказав Столтенберг у Латвії 29 листопада.



Український міністр, спілкуючись з журналістами перед відбуттям у Ригу, заявив, що Росію потрібно зупинити від подальших агресивних дій і наголосив, що важливим фактором стримування є зміцнення української здатності оборонятися.



«У гіршому випадку Росія може спробувати підірвати всю систему безпеки в Європі, що склалася після Холодної війни і спробувати знову силою змінити кордони, як вона вже зробила в 2008 році в Грузії та у 2014 році, коли вона окупувала український Крим і почала війну на Донбасі у східній частині України», - наголосив Дмитро Кулеба.



Кулеба закликав західні країни підготувати набір кроків у відповідь на можливі нові військові дії Росії, зокрема, набір політичних дій та економічних обмежень.



Він також закликав до поглиблення співпраці України та Заходу з питань безпеки та оборони.



«Чим Україна міцніша, тим менша ймовірність, що Росія ризикне піти на широкомасштабний збройний напад. Сильна Україна – це фактор стримування», - заявив міністр.



Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Мазовецький в інтерв'ю британському телебаченню закликав міжнародне співтовариство звернути увагу на те, що він назвав спробами Росії дестабілізувати Європейський Союз та змінити геополітичну систему.



Польський чиновник, зокрема, вказав на дії білоруського правителя Олександра Лукашенка в умовах кризи з біженцями на білорусько-польському кордоні та заявив, що Лукашенко «має спонсора», говорячи про російського президента Володимира Путіна.



Цими ж днями президент Литви Гітанас Науседа, вказавши на заяви та дії Олександра Лукашенка, заявив, що в НАТО стурбовані «повною військовою інтеграцією Білорусі у військові структури та доктрини Росії».



29 листопада Білорусь оголосила про спільні з Росією військові навчання на кордоні з Україною.



Тоді ж Лукашенко на військовій нараді в Мінську заявив своїм генералам, що Білорусь "не стоятиме осторонь" у разі спалаху бойових дій на Донбасі і додав: "Очевидно, на чиєму боці буде Білорусь".



«Ми змушені взяти цю нову загрозу до уваги і розглядати її дуже серйозно», - сказав, коментуючи заяви Лукашенка, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.