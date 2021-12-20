Кулеба: російські чиновники щодня відкрито погрожують Україні війною і публічно розмірковують про її знищення

Дмитро Кулеба спантеличений посиленням російської пропаганди з прямими погрозами Україні війною з боку російських чиновників. Це питання він обговорив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Кулеба детально поінформував співрозмовника про останні дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на тимчасово окупованих територіях України і звернув увагу на стягування російських військ до українського кордону і посилення російської пропаганди з погрозами Україні війною. Він запевнив, що Україна не хоче війни і залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського конфлікту.
Ле Дріан зазначив, що Франція, так само як Україна, з занепокоєнням стежить за стягуванням військ РФ до кордонів Української держави і на тимчасово окупованих територіях і запевнив у незмінній підтримці Францією суверенітету і територіальної цілісності України. Глава французької дипломатії також зазначив зважені дії української сторони в ситуації, що склалася, йдеться в повідомленні.
Кулеба висловив переконання, що Франція здатна оживити зусилля Нормандського формату по мирному врегулюванню. Ле Дріан підтвердив: французька сторона зацікавлена в тому, щоб Нормандський формат залишався дієвим і результативним.
Ле Дріан зазначив, що Франція, так само як Україна, з занепокоєнням стежить за стягуванням військ РФ до кордонів Української держави і на тимчасово окупованих територіях і запевнив у незмінній підтримці Францією суверенітету і територіальної цілісності України. Глава французької дипломатії також зазначив зважені дії української сторони в ситуації, що склалася, йдеться в повідомленні.
Кулеба висловив переконання, що Франція здатна оживити зусилля Нормандського формату по мирному врегулюванню. Ле Дріан підтвердив: французька сторона зацікавлена в тому, щоб Нормандський формат залишався дієвим і результативним.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі