Кулеба різко критикує ООН: якби вони набрали до рота дніпровської води з кров'ю

07:54 10 червня Київ, Україна

Виступаючи у п'ятницю, 8 червня, в ефірі телемарафону, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порушив різку критику на адресу Організації Об'єднаних Націй за її реакцію на підрив греблі Каховської ГЕС. Він заявив, що, якби вони набрали до рота дніпровської води, змішаної з кров'ю, вони б інакше поводилися. Про це він сказав.

За його словами, ООН "дуже конкретно помилилася" у день теракту.

"Вони святкували День російської мови та набрали в рот води. Я думаю, що, якби вони набрали в рот дніпровської води, змішаної з машинною олією та кров'ю, можливо, вони б інакше поводилися. Але оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрилися цілий день мовчати та нічого не робити”, - сказав Кулеба.

При цьому міністр зазначив, що хоче захистити офіс ООН в Україні, оскільки організував невелику команду в Херсоні для допомоги. Але навіть така реакція була неадекватною масштабу трагедії.

Кулеба додав, що після розмови зі співробітниками офісу вони подвоїли зусилля та сформували дві команди, готові їхати на лівий берег області та допомагати з евакуацією та гуманітаркою, якщо росія надасть гарантії безпеки. Але, за словами міністра, цього, мабуть, не станеться.

Нагадаємо, представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що управління ООН з прав людини поки що не може оцінити, чи є підрив Каховської ГЕС росіянами військовим злочином.

Пізніше у ВП у відповідь заявили, що ООН вкотре обнулила свою репутацію після того, як заявила про "незрозумілі обставини" руйнування Каховської ГЕС.