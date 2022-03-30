Кулеба розповів про підготовку візиту Зеленського в США

14:56 05 липня Київ, Україна

США запропонували провести зустріч Джо Байдена і глави України Володимира Зеленського в кінці липня, проте конкретна дата ще не затверджена.

Про це сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба на форумі "Україна 30" у понеділок, 5 липня.

"Нам було запропоновано кінець липня, але ми не отримали ще конкретних днів", - заявив Кулеба.

За його словами, головним буде питання безпеки. Також розглянуть питання американських інвестицій в Україну, реформ.

"Крім зустрічі з адміністрацією, буде багато інших заходів: будуть контакти по лінії Міжнародного валютного фонду, зустрічі з суспільством, з американським бізнесом. Це не просто візит до президента Байдена", - підкреслив Кулеба.

Крім того, розширення нормандського формату - це одвічна тема.

"Безумовно, ми будемо говорити про те, якою може бути оптимальна роль США в процесі припинення російської агресії та деокупації українських територій", - нагадав міністр.

У свою чергу Зеленський очікує від візиту в США максимальної змістовності та результативності.