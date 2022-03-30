Кулеба розповів про підготовку візиту Зеленського в США

США
запропонували провести зустріч Джо Байдена і глави України Володимира Зеленського в кінці липня, проте конкретна дата ще не затверджена.
Про це сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба
на форумі "Україна 30" у понеділок, 5 липня.
"Нам було запропоновано кінець липня, але ми не отримали ще конкретних днів", - заявив Кулеба.
За його словами, головним буде питання безпеки. Також розглянуть питання американських інвестицій в Україну, реформ.
"Крім зустрічі з адміністрацією, буде багато інших заходів: будуть контакти по лінії Міжнародного валютного фонду, зустрічі з суспільством, з американським бізнесом. Це не просто візит до президента Байдена", - підкреслив Кулеба.
Крім того, розширення нормандського формату - це одвічна тема.
"Безумовно, ми будемо говорити про те, якою може бути оптимальна роль США в процесі припинення російської агресії та деокупації українських територій", - нагадав міністр.
У свою чергу Зеленський очікує від візиту в США максимальної змістовності та результативності.
"Ми закладаємо основи нових проєктів і ініціатив для стратегічного партнерства з США. Ми активно готуємося до мого візиту до Вашингтона, який повинен бути змістовним, перш за все. Це не туризм. Візит повинен бути максимально наповненим і результативним", - сказав Зеленський на форумі.
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