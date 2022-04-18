Кулеба провів зустріч з послом Великобританії Меліндою Сіммонс
19:54 24 листопада Київ, Україна
Голова МЗС України Дмитро Кулеба
і посол Великобританії Мелінда Сіммонс обговорили наступні кроки, після підписання в жовтні Угоди про стратегічне партнерство.
Про це повідомляє сторінка в Twitter посольства Великобританії в Україні.
"Мелінда Сіммонс зустрілася з Дмитром Кулебою, щоб обговорити подальші кроки після підписання Великобританією і Україною Угоди про стратегічне партнерство, сприяння гендерній різноманітності на дипслужбі, нові можливості співпраці в Конференції ООН зі зміни клімату в Глазго і міжнародну "Кримську платформу", яку підтримує Великобританія" , - йдеться в повідомленні.
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