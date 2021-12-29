Кулеба провів переговори з главою МЗС Болгарії

16:18 20 квітень Київ, Україна

Глави МЗС України Дмитро Кулеба та Болгарії Катерина Захарієва, в телефонній розмові обговорили агресію РФ.

Про це повідомляє МЗС України 20 квітня.

Дмитро Кулеба детально поінформував болгарську колегу про загострення Російською Федерацією безпекової ситуації поблизу українських кордонів і на тимчасово окупованих територіях України.

"Зі свого боку, Катерина Захарієва запевнила в солідарності Болгарії з Україною, непохитній підтримці її суверенітету і територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники скоординували позиції за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ 19 квітня, на якому розглядалося питання російської ескалації, обговорили кроки щодо стримування РФ від подальшої агресії. Окремою темою розмови стала підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції України.