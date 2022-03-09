Кулеба проти чергового закриття кордонів для іноземців

11:47 13 жовтень Київ, Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив своє негативне ставлення до можливого закриття кордонів для в'їзду іноземців.

«Особисто я, якщо це питання з'явиться на порядку денному, буду виступати проти введення заборони на в'їзд іноземцям, і буду виступати проти ідеї закликати українців масово повертатися додому», - сказав він на брифінгу.



За його словами, зараз неможливо діяти так, як діяли уряди на початку пандемії.

«Вже настала нова реальність: всі, хто хотів, повернулися, а всі, хто вирішив залишатися там, де вони є, залишилися. Тому зараз важливо не генерувати нові міграційні потоки, тому що кожен рух - це наражання себе на небезпеку», - резюмував міністр.

Україна вдруге закрила кордон для іноземних громадян в кінці серпня 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу.



Вперше обмеження на в'їзд діяли для іноземців з середини березня протягом двох місяців.