Кулеба проти чергового закриття кордонів для іноземців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив своє негативне ставлення до можливого закриття кордонів для в'їзду іноземців.
За його словами, зараз неможливо діяти так, як діяли уряди на початку пандемії.
Україна вдруге закрила кордон для іноземних громадян в кінці серпня 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Вперше обмеження на в'їзд діяли для іноземців з середини березня протягом двох місяців.
Вперше обмеження на в'їзд діяли для іноземців з середини березня протягом двох місяців.
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