Кулеба прокоментував позицію Китаю у війні
17:51 19 січня Київ, Україна
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
наголосив, що найголовніше зараз – відсутність користі від позиції Китаю для росії. Про це він заявив під час відеозвернення в Ukraine House у Давосі.
“За поточних обставин найголовніше те, що росія не отримує вигоди від позиції Китаю. Це гарний початок для розмови, яку ми прагнемо мати з Пекіном”, - сказав Кулеба.
Міністр наголосив, що Китай
є особливим випадком, і дуже важливо бути обережними в оцінці позиції Китаю, щоб не відправити неправильний сигнал.
“Коли ми бачимо, що Китай не допомагає росії обходити санкції, і ми знаємо, що росіяни просили їх, це добре. Коли ми бачимо, що Китай не постачає росії військове обладнання - це теж добре. Коли ми чуємо оцінки від деяких китайських чиновників щодо причин російської агресії – ми не відчуваємо радості”, - пояснив глава МЗС.
Також він наголосив на необхідності подальшої взаємодії між Україною та Китаєм.
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