Кулеба прокоментував позицію Китаю у війні

“За поточних обставин найголовніше те, що росія не отримує вигоди від позиції Китаю. Це гарний початок для розмови, яку ми прагнемо мати з Пекіном”, - сказав Кулеба.

“Коли ми бачимо, що Китай не допомагає росії обходити санкції, і ми знаємо, що росіяни просили їх, це добре. Коли ми бачимо, що Китай не постачає росії військове обладнання - це теж добре. Коли ми чуємо оцінки від деяких китайських чиновників щодо причин російської агресії – ми не відчуваємо радості”, - пояснив глава МЗС.