Кулеба прокоментував оприлюднення МЗС РФ дипломатичних листів із Франції та Німеччини

16:51 18 листопад Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що оприлюдненням дипломатичних листів із Франції та Німеччини Російська Федерація продемонструвала, що не зацікавлена у розвитку "нормандського формату", який покликаний врегулювати ситуацію на Донбасі.

"РФ своїми діями просто добиває "нормандський формат" та підриває залишки довіри до себе", - сказав Кулеба.

Він додав, що домовився з колегами з Німеччини та Франції, що вони "не подарують Росії можливість знищити "нормандський формат".

"Те, що РФ після такої публікації не можуть довіряти навіть дипломати, безумовно, додатково ускладнить цю роботу", - підкреслив Кулеба.

У Німеччині вважають дії Росії "нахабством"

Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП) Рената Альт (Renata Alt), член парламентського комітету із закордонних справ назвала оприлюднення Росією дипломатичного листування "безмежним нахабством та порушенням усіх дипломатичних норм".

"Водночас - це і акт розпачу, який вийде боком. Адже листи демонструють: поки Німеччина та Франція поводяться як чесні посередники, Росія намагається вибити більше для себе та своїх поплічників у Східній Україні та зруйнувати наявну систему правил як доступ спостерігачів місії ОБСЄ”, – сказала вона. На її думку, як рішення опублікувати листування, так і зміст листів показують, що Москві не потрібен діалог. "Мета Росії – знайти привід для чергової ескалації та поставити Україну на коліна", – переконана Альт.

Раніше, 17 листопада, МЗС РФ оприлюднило диппереписку глави МЗС РФ Сергія Лаврова з главами зовнішньополітичних відомств Німеччини Хайко Маасом та Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. Як заявили в російському МЗС, так вчинили через те, що позиція і підходи Москви до проведення міністерської зустрічі в "нормандському форматі" нібито "зазнають збочення".



Серед опублікованого – проєкт спільної заяви глав МЗС "нормандського формату", яку пропонувала російська сторона. У тексті РФ хотіла зафіксувати, що українська влада має проводити "прямі переговори з Донецьком та Луганськом". Також російська сторона покладала на Україну відповідальність за порушення режиму припинення вогню. Зі свого боку Німеччина та Франція відповіли, що не погоджуються з висловленими Росією оцінками, і що ці пропозиції не знайдуть підтримки серед країн-учасниць "нормандського формату".