Кулеба прокоментував оприлюднення МЗС РФ дипломатичних листів із Франції та Німеччини

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що оприлюдненням дипломатичних листів із Франції та Німеччини Російська Федерація продемонструвала, що не зацікавлена у розвитку "нормандського формату", який покликаний врегулювати ситуацію на Донбасі.
Він додав, що домовився з колегами з Німеччини та Франції, що вони "не подарують Росії можливість знищити "нормандський формат".
У Німеччині вважають дії Росії "нахабством"
Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП) Рената Альт (Renata Alt), член парламентського комітету із закордонних справ назвала оприлюднення Росією дипломатичного листування "безмежним нахабством та порушенням усіх дипломатичних норм".
Раніше, 17 листопада, МЗС РФ оприлюднило диппереписку глави МЗС РФ Сергія Лаврова з главами зовнішньополітичних відомств Німеччини Хайко Маасом та Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. Як заявили в російському МЗС, так вчинили через те, що позиція і підходи Москви до проведення міністерської зустрічі в "нормандському форматі" нібито "зазнають збочення".
Серед опублікованого – проєкт спільної заяви глав МЗС "нормандського формату", яку пропонувала російська сторона. У тексті РФ хотіла зафіксувати, що українська влада має проводити "прямі переговори з Донецьком та Луганськом". Також російська сторона покладала на Україну відповідальність за порушення режиму припинення вогню. Зі свого боку Німеччина та Франція відповіли, що не погоджуються з висловленими Росією оцінками, і що ці пропозиції не знайдуть підтримки серед країн-учасниць "нормандського формату".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі