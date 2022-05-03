Кулеба про активність ТКГ в переговорному процесі нормандського формату

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в недавньому інтерв'ю "РБК-Україна" порівняв переговорний процес нормандського формату з рухом горизонтального ескалатора: якщо зайти не з того боку - викине назад.
"Ми працюємо за програмою-максимум, і вимагаємо більше, але чи будуть якісь яскраві результати, залежить і від готовності російської сторони. Іноді прогнозуєш результати, а вони не відбуваються, іноді - все навпаки", - зазначив глава МЗС.
За словами Кулеби, зараз ведеться робота на рівні радників лідерів нормандського формату, і ще буде одне чергове засідання ТКГ
в цьому році.
"Формати, в яких можна домовитися про щось велике, функціонують і засідають, але чи вдасться - з часом побачимо", - додав міністр.
"Нормандія і Мінськ - це як горизонтальний ескалатор в аеропорту. Якщо на нього не з того боку зайти, то щоб не викинуло назад, треба швидко рухатися вперед. Нормандія і Мінськ якраз про це. Треба постійно рухатися вперед. Розслабився - викинуло зі стрічки. І весь цей рік ми були дуже активними, ми тиснули, ми нагадували, ми пропонували. Зверніть увагу, що за цей рік нам ніхто не нав'язував деструктивних пропозицій, на які ми були б змушені реагувати, як це часто раніше відбувалося. Навпаки, це ми виступали з ініціативами і пропозиціями, виносячи їх на обговорення інших учасників", - пояснив Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що "Нормандія і Мінськ - одні з найменш прогнозованих процесів".
"Ми дуже важко підходили до питання припинення вогню. Якщо чесно, я мав дуже великі сумніви, що в решті-решт росіяни підуть на цю історію, але вони пішли, і припинення вогню було оголошене. Зброя не замовкла повністю. На жаль, є обстріли, і втрати є. Але ніхто не буде сперечатися, що інтенсивність бойових дій вперше за майже сім років війни настільки довго тримається на рівні майже повного припинення вогню. Ми працюємо за програмою-максимум, і вимагаємо більше, але чи будуть якісь яскраві результати, залежить і від готовності російської сторони. Іноді прогнозуєш результати, а вони не відбуваються, іноді - все навпаки", - підсумував Кулеба.
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