Кулеба про активність ТКГ в переговорному процесі нормандського формату

11:15 07 грудня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в недавньому інтерв'ю "РБК-Україна" порівняв переговорний процес нормандського формату з рухом горизонтального ескалатора: якщо зайти не з того боку - викине назад.

"Ми працюємо за програмою-максимум, і вимагаємо більше, але чи будуть якісь яскраві результати, залежить і від готовності російської сторони. Іноді прогнозуєш результати, а вони не відбуваються, іноді - все навпаки", - зазначив глава МЗС.





"Формати, в яких можна домовитися про щось велике, функціонують і засідають, але чи вдасться - з часом побачимо", - додав міністр. За словами Кулеби, зараз ведеться робота на рівні радників лідерів нормандського формату, і ще буде одне чергове засідання ТКГ в цьому році."Формати, в яких можна домовитися про щось велике, функціонують і засідають, але чи вдасться - з часом побачимо", - додав міністр.

"Нормандія і Мінськ - це як горизонтальний ескалатор в аеропорту. Якщо на нього не з того боку зайти, то щоб не викинуло назад, треба швидко рухатися вперед. Нормандія і Мінськ якраз про це. Треба постійно рухатися вперед. Розслабився - викинуло зі стрічки. І весь цей рік ми були дуже активними, ми тиснули, ми нагадували, ми пропонували. Зверніть увагу, що за цей рік нам ніхто не нав'язував деструктивних пропозицій, на які ми були б змушені реагувати, як це часто раніше відбувалося. Навпаки, це ми виступали з ініціативами і пропозиціями, виносячи їх на обговорення інших учасників", - пояснив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що "Нормандія і Мінськ - одні з найменш прогнозованих процесів".