Кулеба закликав ОБСЄ пильно стежити за окупаційною діяльністю РФ

13:35 01 квітень Київ, Україна

Сьогодні в телефонному режимі Дмитро Кулеба спільно з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід розглянули ключові проблеми України, пов'язані з окупацією Росії на Донбасі і в Криму.

Про це Кулеба повідомив в Twitter.

"Обговорив з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід систематичне загострення Росією безпекової ситуації на сході України і в Криму. Вітаю рішення про продовження мандата СММ і схвалення її бюджету, яке зараз особливо важливе. ОБСЄ повинна пильно стежити за діями РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ біля державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.