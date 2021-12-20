Кулеба закликав ОБСЄ пильно стежити за окупаційною діяльністю РФ

Сьогодні в телефонному режимі Дмитро Кулеба спільно з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід розглянули ключові проблеми України, пов'язані з окупацією Росії на Донбасі і в Криму.
Про це Кулеба повідомив в Twitter.
Нагадаємо, виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ біля державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.
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