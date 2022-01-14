Кулеба привітав резолюцію Європарламенту щодо Росії
08:41 30 квітень Київ, Україна
Глава МЗС України Дмитро Кулеба
привітав ухвалення Європарламентом резолюції, яка пропонує низку заходів
за агресивні дії РФ.
"Вдячний Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ. Росія повинна звернути агресію проти України. Незаконна блокада в Чорному і Азовському морях повинна бути завершена. Україна вітає заклик ввести постійний моніторинг навігації в Керченській протоці", - написав Кулеба в Twitter у четвер, 29 квітня.
"Саме до цих сигналів закликала Україна, щоб показати РФ ціну за нову хвилю агресії: нафтове/газове ембарго, відключення від SWIFT, блокування рахунків російських олігархів. Україна також вітає заклик зупинити будівництво Північного потоку-2, проєкти Росатому в Європі", - додав міністр.
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