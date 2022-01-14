Кулеба привітав резолюцію Європарламенту щодо Росії

"Вдячний Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ. Росія повинна звернути агресію проти України. Незаконна блокада в Чорному і Азовському морях повинна бути завершена. Україна вітає заклик ввести постійний моніторинг навігації в Керченській протоці", - написав Кулеба в Twitter у четвер, 29 квітня.