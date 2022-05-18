Кулеба запросив генеральну секретарку ОБСЄ Хельгу Шмід в Україну

06:29 16 грудня Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новообраною генсекретаркою ОБСЄ Хельгою Шмід.



Дмитро Кулеба привітав Хельгу Шмід з призначенням на посаду, побажав їй плідної роботи та успіхів на відповідальній посаді. Він запросив співрозмовницю здійснити свій перший візит в Україну з можливістю відвідування Донбасу і адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим: "Цей візит стане свідченням важливого значення України для ОБСЄ.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України 15 грудня.

Шмід прийняла запрошення відвідати Україну, як тільки це дозволять обставини, пов'язані з карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19. Генсек запевнила міністра, що російсько-український конфлікт буде знаходитися серед топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ в 2021 році, відзначили в МЗС.



4 грудня 2020 року Рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердила кандидатуру дипломата з ФРН Хельги Шмід, вона стала першою жінкою-генеральним секретарем в історії існування ОБСЄ.

Хельзі Шмід 60 років, з 2016 року вона є генеральною секретаркою Європейської служби з міжнародних справ. До цього вона активно брала участь в переговорах з вироблення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з іранської ядерної проблеми.