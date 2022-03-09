Кулеба запросив Меркель на саміт "Кримської платформи"

20:00 09 червень Київ, Україна

Під час пресконференції в Берліні, Дмитро Кулеба запросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель 23 серпня на саміт "Кримської платформи".

"Я вдячний Німеччині за те, що ця ініціатива підтримується, і що підтримана ідея проведення саміту "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня в Україні. Ми будемо чекати канцлерку Німеччини на цьому заході, їй надіслано запрошення. Ми вважаємо, що Крим - це питання, яке заслуговує найвищої уваги, тому що Німеччина завжди послідовно виступала на захист міжнародного права і прав людини, а важко собі зараз уявити в Європі місце, де міжнародне право і права людини порушуються гірше, ніж коли-небудь після завершення Другої світової війни", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом в Берліні в середу.

У свою чергу Маас зазначив, що Крим не зникає з порядку денного.



"Це видно вже з того, що я, як голова ради міністрів в Раді Європи ще раз підкреслив і назвав анексію Криму такою, що суперечить міжнародному праву. Це не зміниться. Позиція наша залишається, ми підтримуємо українську ініціативу створити "Кримську платформу", - додав він.



Глава МЗС запевнив, що Німеччина також підтримує проведення саміту "Кримської платформи", який запланований в Україні.