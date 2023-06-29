Кулеба попередив ОБСЄ про ризики вчинення росією теракту на Запорізькій АЕС

08:17 29 червня Київ, Україна





Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Росія має у своєму розпорядженні засоби для того, щоб зробити "інцидент на ЗАЕС", а ризик скоєння такого теракту ставить під загрозу весь простір ОБСЄ.Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба , виступаючи онлайн на Конференції головування ОБСЄ з питань безпеки.

"Сьогодні росія погрожує Україні та всьому простору ОБСЄ радіаційним інцидентом на Запорізькій атомній електростанції. Що б не говорила російська пропаганда, саме росія, і тільки росія має мотивацію і засоби для того, щоб зробити інцидент на ЗАЕС”, — сказав міністр.

Кулеба наголосив, що окупувавши станцію і перетворивши її на військову базу, росія використовує ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу.