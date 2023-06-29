Кулеба попередив ОБСЄ про ризики вчинення росією теракту на Запорізькій АЕС

08:17 29 червня Київ, Україна

Росія має у своєму розпорядженні засоби для того, щоб зробити "інцидент на ЗАЕС", а ризик скоєння такого теракту ставить під загрозу весь простір ОБСЄ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи онлайн на Конференції головування ОБСЄ з питань безпеки.
"Сьогодні росія погрожує Україні та всьому простору ОБСЄ радіаційним інцидентом на Запорізькій атомній електростанції. Що б не говорила російська пропаганда, саме росія, і тільки росія має мотивацію і засоби для того, щоб зробити інцидент на ЗАЕС”, — сказав міністр.
Кулеба наголосив, що окупувавши станцію і перетворивши її на військову базу, росія використовує ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу.
"Не знаю, що ще треба, щоб держави-учасниці ОБСЄ визнали очевидне: росії не місце за цим столом", - наголосив він.
 
У разі теракту на Запорізькій АЕС українські правоохоронці та рятувальники готуються до ліквідації наслідків, вже розгорнуто штаби. У разі витоку радіації українцям слід зберігати спокій та дотримуватись інструкцій від органів влади, зокрема, якщо не буде евакуаційних заходів, слід ізолюватися вдома на добу.