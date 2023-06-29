Кулеба попередив ОБСЄ про ризики вчинення росією теракту на Запорізькій АЕС

Росія має у своєму розпорядженні засоби для того, щоб зробити "інцидент на ЗАЕС", а ризик скоєння такого теракту ставить під загрозу весь простір ОБСЄ.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи онлайн на Конференції головування ОБСЄ з питань безпеки.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи онлайн на Конференції головування ОБСЄ з питань безпеки.
Кулеба наголосив, що окупувавши станцію і перетворивши її на військову базу, росія використовує ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу.
Нагадаємо, 22 червня президент Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції (ЗАЕС) із викидом радіації.
У разі теракту на Запорізькій АЕС українські правоохоронці та рятувальники готуються до ліквідації наслідків, вже розгорнуто штаби. У разі витоку радіації українцям слід зберігати спокій та дотримуватись інструкцій від органів влади, зокрема, якщо не буде евакуаційних заходів, слід ізолюватися вдома на добу.
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