Кулеба запропонував ЄС покроковий план, як стримати агресію РФ

Дмитро Кулеба взяв участь в онлайн-засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ, де запропонував Євросоюзу ввести секторальні санкції проти РФ.
Про це написав Кулеба в Twitter 19 квітня.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден підписав указ про нові санкції проти Росії.
В ЄС рішення США підтримали, але самі про нові санкції поки мовчать, хоча низка країн закликають їх ввести.
В ЄС рішення США підтримали, але самі про нові санкції поки мовчать, хоча низка країн закликають їх ввести.
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