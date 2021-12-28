Кулеба запропонував ЄС покроковий план, як стримати агресію РФ

16:03 19 квітень Київ, Україна

Дмитро Кулеба взяв участь в онлайн-засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ, де запропонував Євросоюзу ввести секторальні санкції проти РФ.

Про це написав Кулеба в Twitter 19 квітня.

"На сьогоднішньому засіданні Ради із закордонних справ ЄС я поінформував колег про останній небезпечний курс Росії. Я запропонував покроковий план, як стримати Москву від подальшої ескалації. Ключовий елемент: підготовка нового пакета секторальних санкцій. Індивідуальних вже недостатньо", - написав Кулеба в Twitter.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден підписав указ про нові санкції проти Росії.



В ЄС рішення США підтримали, але самі про нові санкції поки мовчать, хоча низка країн закликають їх ввести.