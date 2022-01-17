Кулеба: поведінка Росії - це «пандемія в політиці»
13:50 07 травень Київ, Україна
Глава МЗС України Дмитро Кулеба
заявив, що солідарність ЄС проходить перевірку серйозними викликами: пандемією коронавірусу і "пандемійною політикою" Росії.
Про це Кулеба заявив на спільному брифінгу з главами МЗС країн Бенілюксу в Києві.
«На мою думку, існує два великих випробування на солідарність ЄС. Перше - це Росія, яка постійно кидає виклики солідарності ЄС, і друге - це COVID-19. Висловлюючись метафорично, обидва можна охарактеризувати як пандемію - в політиці і в охороні здоров'я», - сказав Кулеба.
Коментуючи допомогу ЄС в доступі України до вакцин, він зазначив, що труднощі з отриманням достатньої кількості вакцин за узгодженим графіком виникають навіть у деяких країн-членів ЄС.
«Ми цінуємо те, що вже зроблено ЄС для допомоги країнам - сусідам за межами спільноти. Я не можу рекомендувати, як їм діяти. Але ми дійсно розцінюємо ситуацію, пов'язану з пандемією коронавірусу, як тест для всіх нас і будемо продовжувати співпрацювати з COVAX і ЄС і окремими країнами членами з цього питання», - зазначив глава МЗС.
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