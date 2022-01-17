Кулеба: поведінка Росії - це «пандемія в політиці»

13:50 07 травень Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що солідарність ЄС проходить перевірку серйозними викликами: пандемією коронавірусу і "пандемійною політикою" Росії.

Про це Кулеба заявив на спільному брифінгу з главами МЗС країн Бенілюксу в Києві.

«На мою думку, існує два великих випробування на солідарність ЄС. Перше - це Росія, яка постійно кидає виклики солідарності ЄС, і друге - це COVID-19. Висловлюючись метафорично, обидва можна охарактеризувати як пандемію - в політиці і в охороні здоров'я», - сказав Кулеба.

Коментуючи допомогу ЄС в доступі України до вакцин, він зазначив, що труднощі з отриманням достатньої кількості вакцин за узгодженим графіком виникають навіть у деяких країн-членів ЄС.