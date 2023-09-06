Кулеба порадив критикам контрнаступу бути обережними у своїх прогнозах

08:53 20 серпня Київ, Україна

Мабуть, найпопулярнішим заняттям аналітиків усіх напрямків стало обговорення перспектив контрнаступу української армії на фронті та можливих термінів завершення війни в Україні.

У відповідь таким аналітикам міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порадив бути обережними у своїх прогнозах щодо контрнаступу ЗСУ. Про це глава дипломатичного відомства заявив у інтерв'ю BILD.

"Ми спокійно ставимося до таких заяв. На думку неназваних чиновників, генералів та аналітиків, Україна мала припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року. Тепер вони вважають, що Україна не зможе так швидко повернути всю свою територію. Це свідчить про те, що навіть у тих, хто сумнівається, з часом з'являється більше надії", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що аналітики мають бути обережнішими у своїх прогнозах та довгострокових передбаченнях.

"А ось що нам потрібно, то це більше довгострокових можливостей для більш короткострокового досягнення результатів. Ніколи не недооцінюйте Україну. Будьте впевнені у собі. Майте терпіння. Перемога - це важка праця", - наголосив він.

Як повідомлялося, українські військові під час контрнаступу зуміли досягти "тактично значущого" прогресу на двох напрямках.