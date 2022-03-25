Кулеба спростував заяву Ердогана про те, що Україна готова піти на поступки РФ
16:40 25 березня Київ, Україна
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив журналістам після повернення з позачергового саміту НАТО про те, що Україна та Росія близькі до консенсусу по 4 із 6 пунктів мирної угоди, а саме:
▪️ Відмова України від курсу на вступ до НАТО;
▪️ Надання офіційного статусу російській мові;
▪️ Демілітаризація (відмова від розміщення наступальних озброєнь);
▪️ Проблеми колективної безпеки
Президент Туреччини додав, що Україна не йде на поступки з питань визнання російського статусу Криму та республік «ДНР» та «ЛНР
Глава МЗС України Дмитро Кулеба
спростував заяви Ердогана.
"Наша держава щиро вдячна турецькій стороні та окремо Президенту Ердогану за політичну та гуманітарну допомогу, а також дипломатичні зусилля для припинення війни Росії проти України. Водночас важливо об'єктивно оцінювати ситуацію.. Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська", – сказав Кулеба.
Українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється.
"Ми наполягаємо насамперед на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальної цілісності України. Україна продовжуватиме діалог з Туреччиною та всіма зацікавленими сторонами, щоб відновити мир на українській землі. Сподіваємось, що Туреччина як друг і стратегічний партнер України також продовжуватиме підтримку на всіх треках. Використовуючи цей випадок, також нагадую, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, щоб зупинити російську військову машину та досягти бажаного прогресу на переговорах. Така тристороння стратегія – санкції, військова підтримка, переговори – не повинна ніким ставити під сумнів", - наголосив Кулеба.
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