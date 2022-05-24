Кулеба оголосив склад учасників саміту Кримської платформи

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу зачитав повний список учасників Кримської платформи.
Зокрема, на рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія. Також в Кримській платформі візьме участь президент Європейської ради.
На рівні прем'єр-міністрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.
Дві держави - Швейцарію та Чехію - представлятимуть глави парламентів.
На рівні міністрів закордонних справ у саміті візьмуть участь 14 держав: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.
Від Британії та Португалії будуть міністри оборони. США представлятиме міністр транспорту, який є особистим посланником президента Джо Байдена.
Норвегію представлятиме державний секретар МЗС.
Європейську комісію представлятиме віцепрезидент Валдіс Домбровскіс, НАТО - заступник генерального секретаря, Рада Європи та ГУАМ будуть представлені на рівні генерального секретаря.
Сім держав - Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада і Греція - будуть представлені на рівні послів.
Він також зазначив, що Кримська платформа вже перевищила всі попередні міжнародні заходи України за кількістю поданих на її саміті делегацій високого рівня.
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