Кулеба оголосив склад учасників саміту Кримської платформи

15:46 19 серпня Киев, Украина

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу зачитав повний список учасників Кримської платформи.

«23 серпня засновниками Кримської платформи стануть 44 держави і міжнародні організації, в тому числі 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу», - сказав Кулеба.

Зокрема, на рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія. Також в Кримській платформі візьме участь президент Європейської ради.



На рівні прем'єр-міністрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.



Дві держави - Швейцарію та Чехію - представлятимуть глави парламентів.



На рівні міністрів закордонних справ у саміті візьмуть участь 14 держав: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.



Від Британії та Португалії будуть міністри оборони. США представлятиме міністр транспорту, який є особистим посланником президента Джо Байдена.



Норвегію представлятиме державний секретар МЗС.



Європейську комісію представлятиме віцепрезидент Валдіс Домбровскіс, НАТО - заступник генерального секретаря, Рада Європи та ГУАМ будуть представлені на рівні генерального секретаря.



Сім держав - Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада і Греція - будуть представлені на рівні послів.

«Отже, в цілому 44 іноземні делегації, разом з Україною - 45 учасників. Я хочу підкреслити, що незалежно від рівня представленості ці країни стають засновниками Кримської платформи як держави», - акцентував глава МЗС України.

Він також зазначив, що Кримська платформа вже перевищила всі попередні міжнародні заходи України за кількістю поданих на її саміті делегацій високого рівня.