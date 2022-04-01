Кулеба оголосив про старт конкурсу на 20 посад

Дмитро Кулеба оголосив про конкурс на вакантні посади іноземних дипломатів в питаннях інвестицій і торгівлі.
Про це він сказав на форумі "Україна 30" у понеділок, 5 липня.
"Просто зараз я оголошую конкурс на 20 посад дипломатів з питань торгівлі та інвестицій в посольствах по всьому світу від Сенегалу до Великобританії, від Латинської Америки до Південно-Східної Азії", - заявив Кулеба.
За його словами, МЗС України вперше так масштабно відкриває двері саме на напрямку торгівлі та інвестицій.
"МЗС відкритий для кожного, хто поділяє наші цінності - патріотизм, професіоналізм, порядність", - додав глава відомства.
"Просто зараз я оголошую конкурс на 20 посад дипломатів з питань торгівлі та інвестицій в посольствах по всьому світу від Сенегалу до Великобританії, від Латинської Америки до Південно-Східної Азії", - заявив Кулеба.
За його словами, МЗС України вперше так масштабно відкриває двері саме на напрямку торгівлі та інвестицій.
"МЗС відкритий для кожного, хто поділяє наші цінності - патріотизм, професіоналізм, порядність", - додав глава відомства.
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