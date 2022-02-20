Кулеба пояснив рішення закрити авіасполучення з Білоруссю

13:26 25 травень Київ, Україна

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що прийняте Кабміном рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю продиктовано турботою про захист громадян України.

"Перш за все, в цій ситуації, ми піклуємося, безумовно, про захист наших громадян і про те, щоб влада Білорусі одумалася, зупинилася в своєму свавіллі і почала поважати права людини і міжнародні правила", - сказав Кулеба.

За його словами, це рішення економічно вигідно для України, тому що авіакомпанії ЄС та інших країн тепер будуть пролітати через Україну і платити транзитні кошти нашій країні, а не Білорусі.

"Влада Білорусі перетнула чергову червону лінію не тільки щодо своїх громадян, а й до громадян інших країн і до міжнародного права, зокрема, правил, що регулюють безпеку цивільної авіації. Безумовно, такі дії не можуть залишатися без відповіді, тому що якщо зараз спустити це з рук, то завтра Олександр Лукашенко піде далі і зробить щось ще більш нахабне і більш жорстоке. Тому відповідь повинна бути дуже принциповою", - сказав Кулеба.

Кулеба пояснив, чому було прийнято таке рішення.