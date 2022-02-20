Кулеба пояснив рішення закрити авіасполучення з Білоруссю

Глава МЗС Дмитро Кулеба
заявив, що прийняте Кабміном рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю продиктовано турботою про захист громадян України.
"Перш за все, в цій ситуації, ми піклуємося, безумовно, про захист наших громадян і про те, щоб влада Білорусі одумалася, зупинилася в своєму свавіллі і почала поважати права людини і міжнародні правила", - сказав Кулеба.
За його словами, це рішення економічно вигідно для України, тому що авіакомпанії ЄС та інших країн тепер будуть пролітати через Україну і платити транзитні кошти нашій країні, а не Білорусі.
"Влада Білорусі перетнула чергову червону лінію не тільки щодо своїх громадян, а й до громадян інших країн і до міжнародного права, зокрема, правил, що регулюють безпеку цивільної авіації. Безумовно, такі дії не можуть залишатися без відповіді, тому що якщо зараз спустити це з рук, то завтра Олександр Лукашенко піде далі і зробить щось ще більш нахабне і більш жорстоке. Тому відповідь повинна бути дуже принциповою", - сказав Кулеба.
Кулеба пояснив, чому було прийнято таке рішення.
"Воно (рішення ред.) на перший погляд, може здатися політичним, і воно є таким, але воно також є безпечним. Тому що дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі. Тому ми повинні дбати про безпеку українських громадян, ми не знаємо, що там спецслужби білоруського КДБ собі придумали проти кого з наших співвітчизників, і ми повинні їх захищати", - пояснив він.
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