Кулеба обговорив із Дудою просування членства України до Євросоюзу

10:06 11 березень Київ, Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою захист України та просування її членства у Європейському Союзі.

Про це Кулеба повідомив у Твіттері.

"Повертаючись до України з Туреччини та у розвиток діалогу українського та польського лідерів, у Варшаві мене прийняв президент Анджей Дуда . Я висловив подяку за посилення військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні", - наголосив Кулеба.

Співрозмовники предметно обговорили захист України та просування її членства у ЄС.



Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що питання членства України у Європейському Союзі є фінальним іспитом для Європи, оскільки український народ, держава та армія зробили все для цього.