Кулеба обговорив із Дудою просування членства України до Євросоюзу

10:06 11 березень Київ, Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою захист України та просування її членства у Європейському Союзі.

 
Про це Кулеба повідомив у Твіттері.
"Повертаючись до України з Туреччини та у розвиток діалогу українського та польського лідерів, у Варшаві мене прийняв президент Анджей Дуда. Я висловив подяку за посилення військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні", - наголосив Кулеба.
 
Співрозмовники предметно обговорили захист України та просування її членства у ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що питання членства України у Європейському Союзі є фінальним іспитом для Європи, оскільки український народ, держава та армія зробили все для цього.