Кулеба обговорив із Дудою просування членства України до Євросоюзу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою захист України та просування її членства у Європейському Союзі.
Про це Кулеба повідомив у Твіттері.
Співрозмовники предметно обговорили захист України та просування її членства у ЄС.
Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що питання членства України у Європейському Союзі є фінальним іспитом для Європи, оскільки український народ, держава та армія зробили все для цього.
Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що питання членства України у Європейському Союзі є фінальним іспитом для Європи, оскільки український народ, держава та армія зробили все для цього.
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