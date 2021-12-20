Кулеба обговорив з Блінкеном загострення на Донбасі

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З ініціативи України відбулася телефонна розмова глави МЗС України Дмитра Кулеби з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, сторони обговорили ситуацію на Донбасі.

Про це в середу, 31 березня, повідомила пресслужба МЗС України.

"Міністр поінформував співрозмовника про системне загострення Росією безпекової ситуації на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей і в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Також Кулеба приділив особливу увагу подіям на лінії зіткнення 26 березня, коли російські окупаційні війська вбили чотирьох українських воїнів.

"Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії і запевнив, що США продовжать надалі неухильно підтримувати Україну в захисті її суверенітету і територіальної цілісності. Він висловив стурбованість ситуацією з безпекою на сході України і висловив співчуття у зв'язку з недавньою загибеллю чотирьох українських солдатів. Сторони обговорили конкретні напрями посилення взаємодії в політичній та безпековій сферах", - додали в МЗС.

Держсекретар і міністр закордонних справ також обговорили зусилля з протидії пандемії COVID-19 і просування загальних інтересів в боротьбі з наслідками зміни клімату.