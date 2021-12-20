Кулеба звернувся до світової спільноти через загибель 4 українських бійців

07:19 29 березень Київ, Україна

Дії РФ на сході України не піддаються контролю, тому світова спільнота зобов'язана втрутитися в цей конфлікт і зупинити російську агресію.



Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.



Він нагадав, що в 2021 році в зоні ООС загинуло 23 військових Збройних сил України. Минулого тижня російські війська атакували позиції ЗСУ поблизу Шумів, в результаті чого загинули 4 українських військових.



"Я закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити останню ескалацію з боку Росії", - написав Кулеба.



Він також назвав імена загиблих військових: 47-річний Сергій Барнич з Калуша Івано-Франківської області, 43-річний Сергій Коваль, 27-річний Максим Абрамович з Рівненської області і 27-річний Сергій Гайченко з Дніпропетровської області.