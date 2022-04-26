Кулеба звернувся до Єврокомісії з приводу Північного потоку-2

15:29 23 липня Київ, Україна

Майбутній запуск російського газопроводу Північний потік-2 викликає крайню заклопотаність серед українських парламентаріїв. У зв'язку з цим глава МЗС України Дмитро Кулеба направив звернення до Єврокомісії з проханням розпочати консультації щодо ПП-2.

Про це в п'ятницю, 23 липня, повідомила представниця ЄК Набіла Массралі.



"Ми підтверджуємо, що отримали ноту від українського міністра закордонних справ, в якій він просить консультацій, посилаючись на статті 274 і 338 Угоди про асоціацію Україна-ЄС", - сказала вона.



Представниця ЄК тільки додала, що йде "внутрішнє обговорення" питання.