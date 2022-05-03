Кулеба позначив тематичні панелі Кримської платформи

12:48 02 серпня Київ, Україна

Парламентарії визначилися з тематичними панелями Кримської платформи. Їх буде чотири і на кожну заплановано проведення окремого засідання.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба під час форуму "Україна 30" у понеділок, 2 серпня.



Так, на тематичних панелях обговорять:

невизнання спроби анексії Криму,

мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,

шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток,

відновлення прав кримськотатарського народу.

Також за підсумками саміту ухвалять декларацію, до якої зможуть приєднатися всі охочі країни.



На цей момент участь в Кримській платформі підтвердили 29 країн.