Кулеба позначив тематичні панелі Кримської платформи

12:48 02 серпня Київ, Україна

Парламентарії визначилися з тематичними панелями Кримської платформи. Їх буде чотири і на кожну заплановано проведення окремого засідання.
 
Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба під час форуму "Україна 30" у понеділок, 2 серпня.

Так, на тематичних панелях обговорять:
  • невизнання спроби анексії Криму,
  • мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
  • шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток,
  • відновлення прав кримськотатарського народу.
Також за підсумками саміту ухвалять декларацію, до якої зможуть приєднатися всі охочі країни.

На цей момент участь в Кримській платформі підтвердили 29 країн.