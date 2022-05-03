Кулеба позначив тематичні панелі Кримської платформи

Парламентарії визначилися з тематичними панелями Кримської платформи. Їх буде чотири і на кожну заплановано проведення окремого засідання.
Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба під час форуму "Україна 30" у понеділок, 2 серпня.
Так, на тематичних панелях обговорять:
Так, на тематичних панелях обговорять:
- невизнання спроби анексії Криму,
- мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
- шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток,
- відновлення прав кримськотатарського народу.
Також за підсумками саміту ухвалять декларацію, до якої зможуть приєднатися всі охочі країни.
На цей момент участь в Кримській платформі підтвердили 29 країн.
На цей момент участь в Кримській платформі підтвердили 29 країн.
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