Кулеба про затримки з військовою допомогою

09:55 20 червня Київ, Україна

У російської армії на "гарячих" напрямках фронту перевага в артилерії - до 15 разів, і таку диспропорцію потрібно терміново виправляти.

Про це в ефірі німецького каналу ARD говорив учора увечері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Ми не зможемо виграти війну з таким дисбалансом", – пояснив він.

Кулеба також застеріг, щоб ніхто на Заході не думав, що Україна буде "зговірливішою" без постачання зброї. Як висловився глава МЗС, якщо Захід не передасть силам оборони відповідне озброєння для виправлення ситуації на фронті, – "добре, тоді ми воюватимемо лопатками, бо ця війна – війна за наше існування".



Міністр закликав союзників прискорити постачання озброєння. За словами Кулеби, якщо воно буде відправлене із затримками, "ми все одно скажемо "дякую", але тоді багато буде марно, більше людей стануть жертвами російських звірств і росіяни захоплять більше української землі".



Він сподівається, що офіційний Берлін "може й робитиме більше" щодо поставок зброї, а саме з артилерією, зенітним озброєнням і ракетними системами.