Кулеба про зустріч Байден-Зеленський і обговорювані на ній питання

06:56 09 серпня Київ, Україна

Під час переговорів Байдена і Зеленського ключовими питаннями стануть російська агресія і американські інвестиції в українську економіку.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



За словами дипломата, в політичному блоці сторони обговорять стратегічне партнерство.



"У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання", - заявив міністр.



Він додав, що другим блоком питань буде безпека.



"Всі розуміємо, що це протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна", - заявив Кулеба.



В ході третього блоку буде обговорюватися питання економіки - американські інвестиції в Україну. Кулеба зазначив, що Україна має намір заявити про готовність до збільшення частки американських інвестицій в українську економіку.



"Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американській стороні", - додав Кулеба.