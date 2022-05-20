Кулеба про розвиток зовнішньої економіки та її пріоритети

15:38 17 грудня Київ, Україна

Для успішного розвитку зовнішньоекономічних партнерських відносин необхідна налагоджена система підтримки власного, українського бізнесу.



Про це сьогодні в ході дискусії Київського міжнародного економічного форуму під назвою "Світ після пандемії. Нові можливості для України" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.



За словами міністра, першим ключовим пріоритетом є розвиток продуктової економіки, що передбачає максимальну підтримку бізнесів, які виробляють продукт з доданою вартістю і прагнуть масово його експортувати за кордон, з особливою увагою саме до високотехнологічних продуктів.

"Країна повинна навчитися заробляти гроші. Коли ми навчимося заробляти, заводити гроші в країну і берегти їх усередині країни, тоді ми станемо дійсно сильною державою", - заявив Кулеба.

Другим пріоритетним завданням наступного десятиліття міністр назвав забезпечення безпеки України.

"Коли інвестори враховують різні фактори, безпека є одним з найбільш важливих факторів для прийняття рішення про інвестиції. Тому я працюю над безпекою країни. Думаю, в найближчі 10 років це питання, на жаль, буде вкрай важливим", - додав він.

Третім завданням міністр назвав побудову синергії з закордонними українцями для розвитку української економіки.

"Мільйони українців, які в різний час виїхали і яких ми називаємо "закордонними українцями", повинні залишатися невіддільною частиною України, українського народу. В діаспорі захований величезний економічний потенціал, і я маю на увазі зовсім не перерахування зароблених коштів за кордоном сім'ям або на підтримку України, а побудову синергії для економічного розвитку".

За словами Дмитра Кулеби, за кризовий 2020 рік вдалося переналаштувати дипломатичну систему на предметну практичну допомогу українському бізнесу за кордоном. Адже закріплення українських експортерів на наявних і вихід на нові іноземні ринки стимулює розвиток української економіки, створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджету.