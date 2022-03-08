Кулеба про Лаврова: він захищає інтереси РФ, хоча частина його роботи заснована на фейках

11:53 12 жовтень Київ, Україна

У своєму інтерв'ю турецькому каналу TRT Russian Дмитро Кулеба висловив бажання та інтерес працювати з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.



"Звичайно, він справжній професіонал. Він захищає інтереси своєї країни, навіть тоді, коли деякі факти, на яких ґрунтуються ці інтереси, не відповідають дійсності", - оцінив Дмитро Кулеба.



За його словами, з російським колегою він спілкувався лише раз під час зустрічі міністрів в нормандському форматі, і то - в групі з двома іншими главами МЗС.



Міністр сказав, що "хотів би співпрацювати з Лавровим, якщо це принесе мир моїй країні і дозволить деокупувати наші території". При цьому Кулеба поскаржився, що у них не було можливості обговорити все в двосторонньому порядку.



Лавров, який беззмінно займає крісло глави зовнішньополітичного відомства Росії весь час війни проти України, є одним з архітекторів і основних рупорів антиукраїнської дезінформації і пропаганди Кремля.