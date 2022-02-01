Кулеба назвав пріоритети взаємодії України та Центральноєвропейської п'ятірки

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і глави дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки обговорили пандемію і агресію Російської Федерації.
Про це в четвер, 13 травня, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції.
Україна вперше приєдналася до роботи регіонального формату взаємодії Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.
За словами Кулеби, учасники зустрічі зосередилися на двох основних питаннях, перше з яких стосувалося пандемії. Зокрема, глава українського МЗС розповів колегам, що пріоритетами України є вакцинація, забезпечення мобільності громадян, а також підтримка бізнесу, підприємців і експортерів.
Про це в четвер, 13 травня, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції.
Україна вперше приєдналася до роботи регіонального формату взаємодії Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.
За словами Кулеби, учасники зустрічі зосередилися на двох основних питаннях, перше з яких стосувалося пандемії. Зокрема, глава українського МЗС розповів колегам, що пріоритетами України є вакцинація, забезпечення мобільності громадян, а також підтримка бізнесу, підприємців і експортерів.
Він додав, що другим питанням, на яке міністри звернули особливу увагу, було розгортання військ Росії на кордоні з Україною і на окупованих територіях.
Кулеба додав, що в останні тижні в Україні мали можливість "відчути цю підтримку не тільки на словах, але і в готовності запропонувати нам практичну допомогу".
Він також ознайомив колег з українською ініціативою Кримська платформа і подякував їм за "дуже продуктивну і відкриту розмову з усіх тем".
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