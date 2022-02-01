Кулеба назвав пріоритети взаємодії України та Центральноєвропейської п'ятірки

17:28 13 травень Київ, Україна





Про це в четвер, 13 травня, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції.



Україна вперше приєдналася до роботи регіонального формату взаємодії Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.



За словами Кулеби, учасники зустрічі зосередилися на двох основних питаннях, перше з яких стосувалося пандемії. Зокрема, глава українського МЗС розповів колегам, що пріоритетами України є вакцинація, забезпечення мобільності громадян, а також підтримка бізнесу, підприємців і експортерів. Глава МЗС України Дмитро Кулеба і глави дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки обговорили пандемію і агресію Російської Федерації.Про це в четвер, 13 травня, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції.Україна вперше приєдналася до роботи регіонального формату взаємодії Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.За словами Кулеби, учасники зустрічі зосередилися на двох основних питаннях, перше з яких стосувалося пандемії. Зокрема, глава українського МЗС розповів колегам, що пріоритетами України є вакцинація, забезпечення мобільності громадян, а також підтримка бізнесу, підприємців і експортерів.

"Це ті три сфери, де Україна хоче співпрацювати з членами Центральноєвропейської п'ятірки, з нашими добрими сусідами і партнерами з Євросоюзу, щоб забезпечити вакцинацію, сприяти свободі пересування і сприяти торгівлі та економічному полегшенню для нашого бізнесу", - сказав Кулеба.

Він додав, що другим питанням, на яке міністри звернули особливу увагу, було розгортання військ Росії на кордоні з Україною і на окупованих територіях.

"Я вдячний всім країнам Центральноєвропейської п'ятірки за рішучу підтримку територіальної цілісності і суверенітету моєї країни в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслив український міністр.

Кулеба додав, що в останні тижні в Україні мали можливість "відчути цю підтримку не тільки на словах, але і в готовності запропонувати нам практичну допомогу".

"Я повідомив міністрам, незважаючи на заяви Росії про виведення своїх військ з кордону з Україною, загроза нових військових провокацій залишається неминучою, і дуже велика кількість російських військ і військової техніки залишається уздовж кордонів України і на окупованих територіях", - заявив глава МЗС.

Він також ознайомив колег з українською ініціативою Кримська платформа і подякував їм за "дуже продуктивну і відкриту розмову з усіх тем".