Кулеба назвав прийнятне для України закінчення війни

12:46 03 листопада Київ, Україна

Прийнятним закінченням війни є виведення російських військ з усієї української території. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Сadenaser, оприлюдненому в четвер, 3 листопада.

За його словами, Україна має багато елементів, які вона спробує реалізувати, але "абсолютний мінімальний знаменник - росія не знаходиться на території України".

Він також підтвердив, що йдеться і про вихід російських військ з усіх окупованих територій, включаючи Крим.
 
"Так, і я думаю, що ми маємо припинити підкреслювати Крим, бо Крим нічим не відрізняється від Донецька чи Луганська. Це лише частина України. Коли журналісти наголошують, кажучи "включаючи Крим", вони створюють враження, ніби Крим - це щось дійсно особливе, до якого слід ставитися інакше", - підкреслив чиновник.

Крим – така сама частина території України, зазначив міністр.
 
"І як би не ставилася до цього росія або якась інша країна, ми не повинні втручатися в цей наратив, який каже, що це особлива територія, до якої потрібно ставитись по-особливому", - підсумував Кулеба.