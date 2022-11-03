Кулеба назвав прийнятне для України закінчення війни

"Так, і я думаю, що ми маємо припинити підкреслювати Крим, бо Крим нічим не відрізняється від Донецька чи Луганська. Це лише частина України. Коли журналісти наголошують, кажучи "включаючи Крим", вони створюють враження, ніби Крим - це щось дійсно особливе, до якого слід ставитися інакше", - підкреслив чиновник.



Крим – така сама частина території України, зазначив міністр.

"І як би не ставилася до цього росія або якась інша країна, ми не повинні втручатися в цей наратив, який каже, що це особлива територія, до якої потрібно ставитись по-особливому", - підсумував Кулеба.