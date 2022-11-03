Кулеба назвав прийнятне для України закінчення війни

Прийнятним закінченням війни є виведення російських військ з усієї української території. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Сadenaser, оприлюдненому в четвер, 3 листопада.
За його словами, Україна має багато елементів, які вона спробує реалізувати, але "абсолютний мінімальний знаменник - росія не знаходиться на території України".
Він також підтвердив, що йдеться і про вихід російських військ з усіх окупованих територій, включаючи Крим.
За його словами, Україна має багато елементів, які вона спробує реалізувати, але "абсолютний мінімальний знаменник - росія не знаходиться на території України".
Він також підтвердив, що йдеться і про вихід російських військ з усіх окупованих територій, включаючи Крим.
Крим – така сама частина території України, зазначив міністр.
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