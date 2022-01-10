Кулеба назвав представників ЛДНР маріонетками і заявив, що переговори з ними неможливі

Представники "ДНР" і "ЛНР" є російськими маріонетками і переговори з ними президент України вести не має наміру, його мета - повноцінний саміт нормандської четвірки.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі програми HARDtalk на телеканалі BBC News World у вівторок, 27 квітня.
На питання про те, чи відбудеться зустріч президентів України і РФ, Володимира Зеленського та Володимира Путіна, Кулеба відповів: "Будемо сподіватися".
Міністр додав, що для того, щоб завершити війну в Україні і принести мир, треба говорити з Путіним безпосередньо. Головною метою України є проведення нормандського саміту, але оскільки Путін уникає участі в ньому, Зеленський готовий провести з ним особисту зустріч.
Міністр додав, що для того, щоб завершити війну в Україні і принести мир, треба говорити з Путіним безпосередньо. Головною метою України є проведення нормандського саміту, але оскільки Путін уникає участі в ньому, Зеленський готовий провести з ним особисту зустріч.
У той самий час про оголошене відведення військ РФ від українського кордону Кулеба сказав, що "передислокація не означає повної деескалації".
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