Кулеба назвав представників ЛДНР маріонетками і заявив, що переговори з ними неможливі

20:03 27 квітень Київ, Україна

Представники "ДНР" і "ЛНР" є російськими маріонетками і переговори з ними президент України вести не має наміру, його мета - повноцінний саміт нормандської четвірки.
 
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі програми HARDtalk на телеканалі BBC News World у вівторок, 27 квітня.
"Ні. Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Мій президент дуже твердий у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ до врегулювання конфлікту знаходиться в Москві, і ми не будемо розмовляти з їхніми маріонетками", - сказав Кулеба.
На питання про те, чи відбудеться зустріч президентів України і РФ, Володимира Зеленського та Володимира Путіна, Кулеба відповів: "Будемо сподіватися".

Міністр додав, що для того, щоб завершити війну в Україні і принести мир, треба говорити з Путіним безпосередньо. Головною метою України є проведення нормандського саміту, але оскільки Путін уникає участі в ньому, Зеленський готовий провести з ним особисту зустріч.
"Наша головна мета - мати повноцінний саміт нормандської четвірки, тому що для цього є умови. Україна імплементувала всі складові рішення саміту нормандської четвірки в Парижі від 2019 року. Єдина сторона, що не імплементувала свої зобов'язання - це Росія. Ми повинні говорити з ними, і ми хочемо говорити в Нормандському форматі, але якщо Путін уникає цього формату, мій президент готовий зустрітися з ним особисто і обговорити, як прибрати Росію з України, як деокупувати наші території і принести мир", - підкреслив Кулеба.
У той самий час про оголошене відведення військ РФ від українського кордону Кулеба сказав, що "передислокація не означає повної деескалації".
"Тому що навіть якщо те, що ми бачили в останні тижні, було просто навчаннями, ми бачили, що вони тренували напад на Україну. Це факт. Але коли ми досягаємо навіть такі перемоги, як та, яку ми бачимо зараз, що вони прибирають свої війська, ми також повинні бути чесні щодо цього - цього разу ми досягли успіху, ми зробили хороші кроки з нашими партнерами. Але це не означає, що загроза зникла, що вони не спробують це зробити знову", - підсумував Кулеба.