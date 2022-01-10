Кулеба назвав представників ЛДНР маріонетками і заявив, що переговори з ними неможливі

20:03 27 квітень Київ, Україна

Представники "ДНР" "ЛНР" є російськими маріонетками і переговори з ними президент України вести не має наміру, його мета - повноцінний саміт нормандської четвірки.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі програми HARDtalk на телеканалі BBC News World у вівторок, 27 квітня.

"Ні. Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Мій президент дуже твердий у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ до врегулювання конфлікту знаходиться в Москві, і ми не будемо розмовляти з їхніми маріонетками", - сказав Кулеба.

На питання про те, чи відбудеться зустріч президентів України і РФ, Володимира Зеленського та Володимира Путіна, Кулеба відповів: "Будемо сподіватися".



Міністр додав, що для того, щоб завершити війну в Україні і принести мир, треба говорити з Путіним безпосередньо. Головною метою України є проведення нормандського саміту, але оскільки Путін уникає участі в ньому, Зеленський готовий провести з ним особисту зустріч.

"Наша головна мета - мати повноцінний саміт нормандської четвірки, тому що для цього є умови. Україна імплементувала всі складові рішення саміту нормандської четвірки в Парижі від 2019 року. Єдина сторона, що не імплементувала свої зобов'язання - це Росія. Ми повинні говорити з ними, і ми хочемо говорити в Нормандському форматі, але якщо Путін уникає цього формату, мій президент готовий зустрітися з ним особисто і обговорити, як прибрати Росію з України, як деокупувати наші території і принести мир", - підкреслив Кулеба.

У той самий час про оголошене відведення військ РФ від українського кордону Кулеба сказав, що "передислокація не означає повної деескалації".