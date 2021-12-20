Кулеба та Столтенберг обговорили "масштабну концентрацію" сил РФ поблизу України

16:18 15 листопад Київ, Україна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорили ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї.

"НАТО уважно стежить за масштабною та незвичайною концентрацією російських сил поблизу кордонів України", - заявив Столтенберг під час спільної пресконференції з Кулебою після зустрічі.

Він закликав Росію збільшити прозорість військових маневрів, "запобігти ескалації та зменшити напругу".

"Будь-які подальші провокації, або агресивні дії Росії становитимуть значне занепокоєння", - додав глава НАТО на пресконференції.

Він підтвердив, що країни НАТО одностайно засуджують поведінку Росії щодо незаконної анексії Криму, а також підтримку Росією бойовиків на Донбасі.



Столтенберг висловив підтримку українській територіальній цілісності та суверенітету.



У своїх ремарках після зустрічі Кулеба заявив, що військові маневри Росії, використання мігрантів як зброї на кордоні Польщі та Литви з Білоруссю та дезінформація – це все елементи російської гібридної війни проти Європи та Євроатлантичної громади.



Напередодні генеральний секретар НАТО прокоментував питання членства України в Альянсі. В інтерв'ю Axios Столтенберг заявив, що поки що країни-члени НАТО не мають консенсусу для повноправного членства України. Він також зазначив, що членство в НАТО має на увазі відповідність стандартам Альянсу.



Перед візитом до Брюсселя Кулеба минулого тижня провів переговори з чиновниками у Вашингтоні.



США підтвердили підтримку підвищення статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями, йдеться в Хартії стратегічного партнерства Україна – США, підписаної за результатами візиту Кулеби до Вашингтона.



У ході візиту держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив підтримку з боку США територіальної цілісності та суверенітету України перед російською агресією.

«Відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України непорушна, - заявив держсекретар США після зустрічі з Кулебою. – Сьогодні я це знову повторив. Ця позиція не зміниться. Ми підтримуємо Україну».

Візити Кулеби до США та Європи проходять на тлі повідомлень про накопичення Росією військ поблизу України. Москва відкидає звинувачення у ескалації у регіоні.