Кулеба та Столтенберг обговорили "масштабну концентрацію" сил РФ поблизу України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорили ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї.
Він закликав Росію збільшити прозорість військових маневрів, "запобігти ескалації та зменшити напругу".
Він підтвердив, що країни НАТО одностайно засуджують поведінку Росії щодо незаконної анексії Криму, а також підтримку Росією бойовиків на Донбасі.
Столтенберг висловив підтримку українській територіальній цілісності та суверенітету.
У своїх ремарках після зустрічі Кулеба заявив, що військові маневри Росії, використання мігрантів як зброї на кордоні Польщі та Литви з Білоруссю та дезінформація – це все елементи російської гібридної війни проти Європи та Євроатлантичної громади.
Напередодні генеральний секретар НАТО прокоментував питання членства України в Альянсі. В інтерв'ю Axios Столтенберг заявив, що поки що країни-члени НАТО не мають консенсусу для повноправного членства України. Він також зазначив, що членство в НАТО має на увазі відповідність стандартам Альянсу.
Перед візитом до Брюсселя Кулеба минулого тижня провів переговори з чиновниками у Вашингтоні.
США підтвердили підтримку підвищення статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями, йдеться в Хартії стратегічного партнерства Україна – США, підписаної за результатами візиту Кулеби до Вашингтона.
У ході візиту держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив підтримку з боку США територіальної цілісності та суверенітету України перед російською агресією.
Столтенберг висловив підтримку українській територіальній цілісності та суверенітету.
У своїх ремарках після зустрічі Кулеба заявив, що військові маневри Росії, використання мігрантів як зброї на кордоні Польщі та Литви з Білоруссю та дезінформація – це все елементи російської гібридної війни проти Європи та Євроатлантичної громади.
Напередодні генеральний секретар НАТО прокоментував питання членства України в Альянсі. В інтерв'ю Axios Столтенберг заявив, що поки що країни-члени НАТО не мають консенсусу для повноправного членства України. Він також зазначив, що членство в НАТО має на увазі відповідність стандартам Альянсу.
Перед візитом до Брюсселя Кулеба минулого тижня провів переговори з чиновниками у Вашингтоні.
США підтвердили підтримку підвищення статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями, йдеться в Хартії стратегічного партнерства Україна – США, підписаної за результатами візиту Кулеби до Вашингтона.
У ході візиту держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив підтримку з боку США територіальної цілісності та суверенітету України перед російською агресією.
Візити Кулеби до США та Європи проходять на тлі повідомлень про накопичення Росією військ поблизу України. Москва відкидає звинувачення у ескалації у регіоні.
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