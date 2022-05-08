Кулеба і Єрмак зустрілися з радником президента США з питань нацбезпеки

10:55 05 серпня Київ, Україна

У Вашингтоні відбулася зустріч глав ОП Андрія Єрмака і МЗС Дмитра Кулеби з радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном, сторони обговорили низку питань, зокрема, зустріч президентів двох країн.





Єрмак,



Українська і американська сторони також говорили про: Про це повідомляє пресслужба ОПУ Єрмак, Кулеба і Салліван, зокрема, обговорили зустріч Зеленського з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом 30 серпня.Українська і американська сторони також говорили про:

розвиток ситуації на сході України і спільні зусилля нашої країни і США в мирному врегулюванні російсько-українського конфлікту;

розширення стратегічного партнерства між Україною та США;

останні досягнення в процесі реформування судочинства в Україні та інші важливі реформи.

Відзначимо, візит Володимира Зеленського в США запланований на 30 серпня - відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому. До цього він особисто ще не зустрічався з президентом Джо Байденом, а лише говорив з ним телефоном. У той самий час Зеленський встиг зустрітися в Америці з Дональдом Трампом в 2019 році.